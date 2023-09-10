Для находящихся в зоне СВО бойцов организовали голосование на подмосковных выборах

Фото: Мособлизбирком
Власти Подмосковья организовали голосование на выборах для бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Об этом рассказала член Совета по правам человека при президенте России Юлия Белехова. В третий, заключительный день голосования она посетила подмосковный Центр общественного наблюдения за выборами.
«Очень важно было организовать процесс голосования в зоне СВО, хотя такого опыта у нас не было. Но всё получилось. Мы с 1 по 4 сентября работали с замполитами, отслеживали информацию. Московская область вовремя доставила бюллетени, организовала выборную кампанию, и теперь каждый боец может отразить свое мнение», – отметила Белехова.Она назвала своевременными принятые поправки в закон, которые позволяют бойцам голосовать по военному билету.
«Даже там, за лентой, они понимают, что обладают избирательным правом и фактически влияют на жизнь региона. Также были вопросы, как ребята будут голосовать во время отпуска, находясь в госпиталях. И мы видим, что все процессы сказала на сегодняшний день организованы», – подчеркнула Белехова.В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования.
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