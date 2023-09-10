Для находящихся в зоне СВО бойцов организовали голосование на подмосковных выборах

Власти Подмосковья организовали голосование на выборах для бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Об этом рассказала член Совета по правам человека при президенте России Юлия Белехова. В третий, заключительный день голосования она посетила подмосковный Центр общественного наблюдения за выборами.