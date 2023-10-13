Для отправки гумпомощи в Газу нужен зеленый свет от Израиля, заявили в ООН

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что для того, чтобы гуманитарная помощь начала поступать в сектор Газа, требуется разрешение от Израиля. Об этом Дюжжарик сообщил на брифинге.
«Чтобы гуманитарная помощь начала поступать в сектор Газа, требуется «зеленый свет» от Израиля», — пояснил официальный представитель генсека ООН.
Ранее министерство обороны Израиля и армия страны (ЦАХАЛ) уведомили ООН, что 1,1 миллион жителей сектора Газа должны быть эвакуированы на юг анклава в течение 24 часов. В ответ политбюро ХАМАС призвало игнорировать эти требования и оставаться дома.
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Екатерина Коршунова