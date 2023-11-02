«Для русских коридора нет»: почему сектор Газа не выпускает россиян, что с заложниками

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1 ноября первая группа иностранных граждан покинула территорию сектора Газа. В список, составленный руководством палестинского движения ХАМАС, вошли граждане ряда стран, однако россиянам эвакуацию не разрешили. Редакция «Радио 1» расскажет, сколько российских граждан по-прежнему находится на территории анклава, и как Москва намерена вернуть россиян домой.
Небензя: у Израиля нет права на самооборону
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страна, которая оккупировала земли других государств не имеет права на самооборону. Соответствующее правило закреплено в заключении Международного суда ООН в 2004 году. Такой страной в настоящее время является Израиль. При этом США и их союзники требуют соблюдать гуманитарное право, что на самом деле оказывается лицемерием, подчеркнул Небензя.
Первая группа иностранцев покинула сектор Газа через КПП «Рафах»
Первые граждане иностранных государств покинули территорию сектора Газа через пропускной пункт «Рафах» первого ноября. Этому предшествовало решение палестинского движения ХАМАС. Эвакуация иностранцев обсуждалась неоднократно с египетской стороной, однако соглашения удалось достичь при участии в переговорном процессе Катара.
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Сектор Газа покинули граждане Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Австралии и Японии. Также в список лиц, которые могут быть эвакуированы, вошли сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) и неправительственных организаций из ряда стран. Россиян в списке на эвакуацию не было.
По информации египетского телеканала, через КПП «Рафах» прошли около 400 человек с двойным гражданством и 45 раненых палестинцев.
Россия готова эвакуировать 600 граждан из сектора Газа
Посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Звезда» заявил, что государство готово эвакуировать своих граждан из сектора Газа, как только им будет предоставлена возможность совершить переход. Дипломат сообщил, что российская сторона ведет переговоры с египетскими властями по поводу эвакуации россиян, которые продолжают находится на территории анклава.
«Мы активно работаем с египетскими властями для того, чтобы вывести <...> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей. <...> Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это все сделаем», — сказал Викторов.
Пленные россияне в секторе Газа
Российский посол сообщил, что в заложниках у членов палестинской группировки находится около шести человек. Викторов добавил, что Россия озвучивает беспокойство относительно судьбы удерживаемых на территории анклава граждан палестинской стороне, и они учитываются.
«Наши озабоченности на 100% учитываются нашими контактами, с которыми мы работаем», — сообщил Викторов.
О катастрофической ситуации в секторе Газа сообщила россиянка, которая находится на территории анклава. В беседе с изданием «МК» она рассказала, что россияне ждут коридора для эвакуации, однако его пока нет. В регионе нет воды, электричества, еды, добавила женщина.
Последние новости войны в Израиле
Члены палестинской группировки ХАМАС сообщили о возросшем числе пострадавших в результате удара израильской армией по лагерю с беженцами. По информации боевиков, ранения получили 777 человека, 195 погибли. Под завалами здания продолжают находиться люди.
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ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нескольких десятков боевиков группировки ХАМАС в результате ночных ударов по сектору Газа.
Израильская армия сообщила о запуске ракеты со стороны Ливана. Ответным действием ЦАХАЛа стал массированный обстрел места пуска снаряда.
Первая линия обороны в секторе Газа была прорвана израильскими военными. Информацию о прорыве подтвердил бригадный генерал ЦАХАЛа Даниэль Хагари. По его словам, израильская сторона провела серию атак с суши, воздуха и моря.
На территорию сектора Газа прибил 61 грузовик с гуманитарной помощью
Обострение территориального конфликта между Израилем и Палестиной произошел 7 октября, когда вооруженные боевики движения ХАМАС вторглись на израильскую территорию и начали наносить удары по военным объектам региона. Армия Израиля объявила о проведении наземной военной операции в секторе Газа в ответ на нападение группировки.
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Анастасия Крестьянова