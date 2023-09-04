Для жителей Подмосковья продолжается голосование в новых регионах

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома
На территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в 8 утра открылись избирательные участки, где жители Подмосковья, находящиеся в служебной командировке, смогут проголосовать на выборах губернатора Московской области.
«Участки принимают избирателей сегодня до 18.00, а также во вторник с 8.00 до 14.00», – говорится в Telegram-канале Мособлизбиркома.А для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сегодня последний день голосования на выборах депутатов законодательных органов этих регионов. 30 экстерриториальных избирательных участков, организованных на территории Московской области, будут открыты до 15 часов.
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Лора Луганская