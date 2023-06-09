DM: Байден опозорился на переговорах с британским премьером

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На переговорах с премьер-министром Британии Риши Сунаком Байден обратился к нему со словами «мистер президент». По словам, Кинга, министр сильно смутился. После этого глава США попытался сгладить обстановку и пошутить.
Напомним, 80-летний президент США Джозеф Байден ударился головой при выходе из вертолета, когда он возвращался из Колорадо, где американский лидер споткнулся и упал. Инцидент произошел прямо на лужайке Белого дома, куда приземлился вертолет с главой США.
Ранее «Радио 1» сообщало, что американское издание The Washington Post обнаружило в слитых в сеть секретных документах Пентагона угрозы наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда в отношении Соединенных Штатов Америки.