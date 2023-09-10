Дмитрий Артюхов избран губернатором ЯНАО на второй срок

РИА Новости/Сергей Пятаков
В Ямало-Ненецком автономном округе прошли выборы главы региона. Губернатором на второй срок депутаты Законодательного собрания ЯНАО избрали Дмитрия Артюхова («Единая Россия»).
Постановление об избрании губернатору вручил председатель Заксобрания региона Сергей Ямкин. Дмитрий Артюхов поблагодарил депутатов за оказанное доверие. Инаугурация губернатора пройдет сегодня, 10 сентября, через несколько часов.
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