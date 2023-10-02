Дмитрий Песков исключил повторение в России событий 1993 года

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев
Возможность вооруженного политического противостояния в стране оценил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время беседы с журналистами, его слова передает ТАСС.
Не стоит ожидать повторения событий октября 1993 года в России. По мнению Пескова, штурм Белого дома не повторится из-за консолидации жителей России. Пресс-секретарь также отметил, что объединяющим фактором стал президент РФ Владимир Путин.
3 октября 1993 года в Москве распустили Съезд народных депутатов и Верховный совет РФ. Это произошло из-за конституционного кризиса, который наступи в России в 1992 году. Разногласия переросли в вооруженное противостояние двух сторон: сторонников президента России Бориса Ельцина и основной части народных депутатов и членов Верховного совета России.
Также сообщаем, что Владимир Путин не планирует обращаться к россиянам в 30-ю годовщину штурма. По мнению Пескова, Россия смогла извлечь урок из событий 1993 года.
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3 октября 1993 года в Москве распустили Съезд народных депутатов и Верховный совет РФ. Это произошло из-за конституционного кризиса, который наступи в России в 1992 году. Разногласия переросли в вооруженное противостояние двух сторон: сторонников президента России Бориса Ельцина и основной части народных депутатов и членов Верховного совета России.
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Алина Юрчак