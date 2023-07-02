Дмитрий Медведев допустил наступление ядерного апокалипсиса

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По мнению заместителя председателя Совета безопасности, такое развитие событий является «возможным и вероятным»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «возможным и вероятным» ядерный апокалипсис, как один из сценариев тотального цивилизационного противостояния России и стран Запада. Об этом он написал в своей статье «Эпоха противостояния», опубликованной 2 июля в «Российской газете».
Медведев уверен, что сложившийся сейчас конфликт России и «англосаксонского мира» будет очень долгим и тяжелым, и продлится десятилетия. Одним из способов его выхода он назвал третью мировую войну, а наступление ядерного апокалипсиса — «возможным и вероятным». Но этот сценарий, по мнению Медведева, очевидно плох, так как выигравших в нем не будет.
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Медведев уверен, что сложившийся сейчас конфликт России и «англосаксонского мира» будет очень долгим и тяжелым, и продлится десятилетия. Одним из способов его выхода он назвал третью мировую войну, а наступление ядерного апокалипсиса — «возможным и вероятным». Но этот сценарий, по мнению Медведева, очевидно плох, так как выигравших в нем не будет.
«Ведь нельзя рассматривать в качестве победы тот мир, в котором наступила ядерная зима, города-миллионники лежат в руинах, нет электричества из-за запредельного электромагнитного импульса, а огромное количество людей погибло от ударной волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения. Где царствуют жуткие эпидемии и голод», — отметил Медведев.При этом бывший глава государства и экс-премьер страны особо подчеркнул, что никакого табу на применение ядерного оружия сейчас не существует, а мир находится в гораздо более худшем состоянии, нежели во времена Карибского кризиса.
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Артем Путинцев