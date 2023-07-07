Дмитровские долголеты совершили успешный полёт на воздушном шаре

Фото: Минсоцразвития МО
Участники программы «Активное долголетие» из Дмитрова совершили полёт на воздушном шаре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Представители старшего поколения пролетели над живописными равнинами города и насладились пейзажами.
Активному долголету после полёта вручили грамоту и посвятили в воздухоплаватели.
Как отметил в ведомстве, полёт на тепловом аэростате провела команда воздухоплавателей клуба «Аэровальс». Там напомнили, что стать участником губернаторской программы «Активное долголетие» могут женщины, достигшие возраста 55 лет и мужчины от 60 лет. Подробности можно узнать на сайте программы.
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«Полет очень понравился, не боялись подняться вверх. Экскурсия прошла незабываемо, интересно и безопасно», – поделился впечатлениями Игорь Леванов.
Как отметил в ведомстве, полёт на тепловом аэростате провела команда воздухоплавателей клуба «Аэровальс». Там напомнили, что стать участником губернаторской программы «Активное долголетие» могут женщины, достигшие возраста 55 лет и мужчины от 60 лет. Подробности можно узнать на сайте программы.
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Лора Луганская