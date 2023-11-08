«Добили со второго раза»: за что взорвали депутата и что известно о теракте в Луганске

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Террористический акт, в результате которого погиб депутат Народного Совета ЛНР Михаил Филипоненко, был совершен 8 ноября. Смерть политика наступила в результате взрыва в его автомобиле, который был припаркован возле дома в Луганске. Редакция «Радио 1» расскажет, кто причастен к убийству депутата, и какие громкие заявления делал политик при жизни.
Михаил Филипоненко: биография
Депутат Народного Совета Луганской народной республики Михаил Филипоненко родился 20 июня 1975 года в городе Ворошиловграде Украинской ССР.
Депутат погиб в результате теракта в Луганске
О гибели депутата Народного Совета ЛНР, главы фракции ЛДПР в регионе Михаила Филипоненко сообщил его коллега Юрий Юров в своем телеграм-канале. Позже информацию о смерти политика подтвердил сын погибшего в интервью с Луганским информационным центром. По его словам, в автомобиле отца сработало взрывное устройство, которое было заложено в районе водительского сидения.
«ЛуганскИнформЦентр» также сообщил, что смерть политика наступили от полученных в результате взрыва травм, которые оказались несовместимы с жизнью.
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На место трагедии прибыли криминалисты из следственного управления СК России. Установлено, что взрывное устройство сдетонировало под автомобилем, в котором находился депутат. По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители квалифицировали преступление как террористический акт.
Покушение на Филипоненко в 2022 году
В феврале прошлого года на Филипоненко уже покушались. Тогда взрывное устройство сработало в припаркованном возле здания представительства ЛНР автомобиле. В результате происшествия депутат и его водитель получили ранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что тогда в автомобиль депутата было заложено около 10-15 кг взрывчатого вещества. В результате взрыва оказались повреждены близлежащие квартиры и здание представительства ЛНР. С тяжелыми травмами Филипоненко и его водитель были доставлены в больницу. Обоим удалось выжить.
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Какие заявления делал Филипоненко
Депутат Филипоненко публично высказывался о провокациях, которые готовил киевский режим. Он предупреждал о том, что ВСУ эксгумируют тела погибших, чтобы сделать фейковые видео и обвинить российских военных в массовых убийствах. Депутат одним из первых сообщал о взятии под контроль ВС РФ населенных пунктов в ДНР в июле, и заявлял о массовом бегстве бойцов ВСУ в Соледаре.
Лидер ЛДПР прокомментировал гибель депутата Филипоненко
Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия продолжит активно работать в регионах России, в том числе в ЛНР. Политик назвал убийство Филипоненко подлым и выразил уверенность в том, что преступление будет раскрыто.
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