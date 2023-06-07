Додик: британские спецслужбы хотят свергнуть Вучича с поста президента Сербии

Фото: сайт президента Республики Сербской
«За происходящим в Сербии стоит британская разведка, которая пытается использовать большие трагедии в начальной школе «Владислав Рибникар» и в Младеноваце, чтобы устранить Вучича и его правительство. <...> наставники те же, сценарий тот же и цель та же — свержение правительства и дестабилизация Сербии», — написал Додик в своем Twitter.
Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что ежедневно получает по 200 угроз убийством, но его работа как главы государства — «терпеть это свинство и гадости».