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Запад совершил ошибку в расчетах, попытка расширения НАТО и санкции в отношении РФ нанесли больший ущерб европейским государствам, чем самой России. Такое мнение выразил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. Об этом сообщает РИА Новости.
Додик утверждает, что сейчас становится понятно, что Запад плохо оценит ситуацию, начав конфронтацию с Россией.
Он также заявил, что часть политиков Боснии, пыталась выслужиться перед Западом, но формальных решений о санкциях никогда принято не было. Додик подытожил, что отношения РФ и Республики Сербской Боснии и Герцеговины будут в дальнейшем развиваться на более высоком уровне.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует профинансировать укрепление аудиторской системы в Сербии на этапе подготовки страны к вступлению в Евросоюз из-за высокой сменяемости кадров, которые контролируют помощь Евросоюза. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Они не смогли победить Россию своими подлыми попытками нанести ущерб. Мы здесь как малый субъект смогли повлиять на решения Боснии и Герцеговины, не позволили, чтобы были введены санкции против РФ или что-либо удалось из того, что они проводили», - заявил сербский президент.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует профинансировать укрепление аудиторской системы в Сербии на этапе подготовки страны к вступлению в Евросоюз из-за высокой сменяемости кадров, которые контролируют помощь Евросоюза. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак