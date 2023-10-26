Додик указал на ошибку Запада в отношении РФ

Запад совершил ошибку в расчетах, попытка расширения НАТО и санкции в отношении РФ нанесли больший ущерб европейским государствам, чем самой России. Такое мнение выразил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. Об этом сообщает РИА Новости.