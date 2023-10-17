Доказательств поставок оружия из КНДР в Россию нет, заявили в Кремле

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в РФ нет. Об этом Песков сообщил журналистам.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что никто не имеет права вмешиваться в отношения двух государств. Он добавил, что британская и американская разведки регулярно говорят об этом, однако не предоставляют никаких доказательств.
Песков подчеркнул, что КНДР — это ближайший сосед России.
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби бездоказательно заявил о том, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине. Кирби утверждает, что КНДР якобы поставила РФ более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами. Примечательно, что никаких доказательств своих слов Кирби не привел.
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Песков подчеркнул, что КНДР — это ближайший сосед России.
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Екатерина Коршунова