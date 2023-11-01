Профессор и кикбоксер: назначен новый глава Вологодской области, что с бывшим губернатором

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
31 октября указом президента России Владимира Путина, исполняющим обязанности главы Вологодской области назначен политик Георгий Филимонов. Редакция «Радио 1» расскажет, почему ушел в отставку прежний губернатор, и какие планы по развитию региона озвучил новый глава.
Губернатор Георгий Филимонов: биография
Георгий Филимонов родился в 1980 году в Череповце. Его отец был депутатом городской думы и руководил Центром боевых искусств. В 2019 году Филимонов-старший был награжден президентом России Владимиром Путиным орденом Почета.
Георгий Филимонов владеет несколькими иностранными языками. Он в совершенстве знает английский, французский, испанский и итальянский языки. Филимонов является автором нескольких книг по внешней политике США, доктором политических наук, членом Академии военных наук.
Кроме того, Филимонов преуспел в спорте. Он неоднократно выигрывал чемпионаты России по кикбоксингу, одерживал победу на российских и международных турнирах по боевым искусствам.
С 2005 по 2009 годы Филимонов занимал должность советника Управления по внешней политике в администрации президента России и принимал участие в подготовке саммита G8 в 2006 году, за что был удостоен благодарности главы государства.
В 2021 году Филимонов занимал пост зампреда правительства Московской области. Он курировал работу лесного комплекса, сельского хозяйства и контролировал потребительский рынок.
Президент РФ назначил врио губернатора Вологодской области
Георгий Филимонов назначен исполняющим обязанности главы Вологодской области указом президента России Владимира Путина. Ранее пост губернатора занимал Олег Кувшинников. Он был главой региона с 2011 года, однако объявил о решении уйти в отставку по собственному желанию.
Глава государства провел личную встречу с прежним губернатором региона и Григорием Филимоновым. Владимир Путин поблагодарил Кувшинникова за проделанную работу. Он отметил преображение региона и развитие промышленности.
В свою очередь, Кувшинников заявил, что готов продолжать работу на благо жителей Вологды и изъявил желание занять любую позицию, на которой это будет возможно сделать.
В Подмосковье уже благоустроили 50 общественных территорий из запланированных 59
Президент России также обратится к назначенному губернатору Григорию Филимонову. Он пожелал ему успехов в работе на новом посту и выразил надежду на то, что прежние темпы развития Вологодской области будут сохранены и регион продолжит развиваться.
Филимонов поблагодарил президента за оказанное доверие и сообщил о своих целях на посту губернатора Вологодской области. Он заявил о том, что хотел бы принести в регион лучшие практики Московской области. Филимонов пояснил, что намерен создавать комфортную городскую среду в регионе, развивать местные бренды, вкладываться в агропромышленный комплекс.
Президент России одобрил намерения Филимонова и заявил, что Вологодская область будет включена в программы, которые реализует правительство. Это позволит найти ресурсы для осуществления задуманных планов. Владимир Путин добавил, что хотел бы увидеть нынешнего руководителя региона и прежнего главу работающими в тандеме.
Читайте также:Холдинг «Газдром-медиа» назвал нового гендиректора Rutube
Командующим группировкой войск «Днепр» назначен Михаил Теплинский
Путин проводит встречу с главой Вологодской области Кувшинниковым и Филимоновым
Анастасия Крестьянова