Долг Google перед Россией превысил 20 миллиардов рублей

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Долговая нагрузка российской подразделения Google перед финансовыми учреждениями РФ достигла 20,1 миллиарда рублей, передает ТАСС.
Юридическим лицам, финансирующим российский офис Google, предстоит поднимать вопрос о его банкротстве. Офис находится под надзором соответствующих органов.
Общий объем кредиторской задолженности составляет 97,2% от суммы всех обязательств. Долги перед кредиторами российской ветки уже превысили 27 миллиардов рублей. Задолженность перед сотрудниками достигла 271,2 миллиона рублей, а сумма обязательных платежей — 85,7 миллиона рублей.
В мае 2022 года российская подразделение Google запустила процесс банкротства. В официальном заявлении компания указала на арест банковского счета «Google Россия» как на причину, которая парализовала выполнение финансовых обязанностей.
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Общий объем кредиторской задолженности составляет 97,2% от суммы всех обязательств. Долги перед кредиторами российской ветки уже превысили 27 миллиардов рублей. Задолженность перед сотрудниками достигла 271,2 миллиона рублей, а сумма обязательных платежей — 85,7 миллиона рублей.
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Артем Кузьмин