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Дональд Трамп отреагировал на новые обвинения минюста США

19 июля 2023, 19:23

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп заявил об атаке н юристов на фоне сообщений о новых обвинениях со стороны американского минюста.
Экс-глава государства назвал обвинения минюста США атакой на его юристов, совершенной на невиданном ранее уровне. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что побеждал и продолжает побеждать. Он также добавил, что любой правозащитник, который представляет его интересы является «либо глупцом, либо великим американским патриотом».


Накануне, Минюст США сообщил, что Трампу предъявлено обвинение по трем пунктам в деле о штурме Капитолия. ​Политик обвиняется в преступном сговоре и давлении на свидетелей.

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#Трамп
#обвинения
#США
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Путин поручил помочь жителям Крымского района после возгорания на полигоне
19 июля 2023, 19:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил максимально помочь жителям Крымского района после возгорания на полигоне.
Глава государства отметил, что необходимо разобраться с причинами пожара в ближайшее время. Он также отметил, что распорядился оказать помощь всем пострадавшим в результате ЧП.

Президент России заслушал доклад главы республики Сергея Аксенова о происшествии. Он был проинформирован о том, что в результате инцидента, было эвакуировано около 2200 человек. ​Пострадавших и разрушений зафиксировано не было. В настоящее время причины пожара на полигоне не установлены, однако, по поручению главы государства, будут выясняться. 

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#Путин
#возгорание
#Крымский район
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Штаб по организации общественного наблюдения за выборами обсудил подготовку к ЕДГ
19 июля 2023, 19:28

Фото: пресс-служба Общественной палаты МО

В Одинцове прошло заседание Штаба по подготовке и организации общественного наблюдения за выборами разных уровней, которые пройдут в Подмосковье в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Московской области.
Первый зампредседателя палаты Татьяна Дмитриева напомнила, что Мособлизбирком утвердил четырёх кандидатов, которым предстоит побороться за пост губернатора. 
«В выборной гонке примут участие Андрей Воробьёв («Единая Россия»), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин («Справедливая Россия – за правду»). В регистрации было отказано Борису Надеждину, выдвинутому «Гражданской инициативой». Причиной стал недобор необходимого подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения», – пояснила Дмитриева. 
Подмосковная Общественная палата наблюдает за ходом избирательной кампании, участвует в обучении наблюдателей в муниципальных образованиях, которое продлится до начала выборного процесса.
 
Во время проведения выборов штаб будет работать круглосуточно. Также будет организована работа горячей линия. Граждане смогут позвонить на неё по вопросам избирательного процесса и оперативной фиксации сигналов о возможном его нарушении.
 
Для удобства избирателей выборы в Московской области состоятся в Единый день голосования в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
 
В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.

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#Общественная палата МО
#выборы
#ЕДГ
#наблюдатели
#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
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Мирошник: Кремль не допустит продления зерновой сделки без участия России
19 июля 2023, 19:09

Фото: iStock/Dmitry Kovalchuk

Киев призывает Анкару и ООН продолжить зерновую сделку без России, что усугубит и так напряжённую ситуацию в Чёрном море. Об этом сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в интервью RuNews24.ru.
«Украина и Турция находятся в крайне сложном экономическом положении, и если у них получится его («зерновой коридор») запустить без России, то в дальнейшем он будет расширен до коридора по поставкам вооружений и контроля над определёнными зонами Чёрного моря. Не говоря уже о пропагандистском эффекте от игнорирования заявлений и действий России по этому вопросу», – уточнил дипломат.

Россия не может позволить создать такую возможность для поддержки Украины, поэтому необходимо не допустить использование портов для поставок. Для этого необходимо уничтожить украинскую портовую инфраструктуру, сказал эксперт RuNews24.ru.

При этом, Турция сохраняет влияние на Россию. В частности, строительством «Южного потока» заинтересованы обе страны, поэтому если Россия заблокирует украинские порты, Турция не будет настаивать на возобновлении их работы.

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#зерно
#Украина
#Турция
#Россия
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Путин: Лимит на революции в России был исчерпан в прошлом веке
19 июля 2023, 18:32

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке.
Об этом он сообщил в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей».

Глава государства прокомментировал слова одного из участников заседания, который назвал туристический слет «Маевкой». Путин выразил надежду на то, что маевка не приведет к революции, так как в России исчерпан лимит на революции еще в прошлом веке. 

Российский лидер в шуточной форме отметил, что его настораживает такой термин. 

«Надеюсь, что это Маевка, которая не приведет к революции», - заявил президент.
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#Путин
#Россия
#революции
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Минобороны РФ: Идущие в порты Украины суда будут рассматриваться как перевозчики военных грузов
19 июля 2023, 18:11

Фото: iStock/vladj55

С 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
Некоторые морские районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Об этом сообщает российское оборонное ведомство в своем телеграмм канале.

Уточняется, что с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. В Минобороны также добавили, что страны флага таких судов, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт. 

Ранее МИД РФ сообщил о том, что страна отзывает гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря. Такое решение было принято Москвой в связи с прекращением зерновой сделки. Черноморская зерновая инициатива перестала действовать 18 июля. Об этом решении дипломатическое ведомство уведомило ООН, Украину и Турцию. 

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#Минобороны РФ
#Черное море
#порты
#судоходство
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Финляндия закроет генконсульство России в Турку
19 июля 2023, 17:03

Фото: iStock/naumoid

Финляндия отзовет согласие на работу российского генконсульства в Турку с 1 октября.
Соответствующая информация размещена на официальном сайте президента страны. 

Данное решение стало ответом на предыдущие действия Москвы, сказано в релизе. Напомним, российский МИД объявил о закрытии генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября. В связи с отзывом на согласие деятельности финского генконсульства Россией, Финляндия прекратит работу генконсульства в РФ. 

В заявлении финской стороны говорится, что согласие на работу консульства России будет отозвано 1 октября. 

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#Финляндия
#Россия
#консульство
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МК: Появилось видео с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в Белоруссии
19 июля 2023, 16:30

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

На видеоролике глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к бойцам и заявил, что после Беларуси, компания отправится в Африку.
По словам Пригожина, какое-то время бойцы ЧВК будут находится на территории Белоруссии, сообщает издание МК. 


Глава ЧВК «Вагнер» заявил, что за то время, пока компания будет находиться в республике, она сделает белорусскую армию второй армией мира. Он также отметил, что в случае возникновения необходимости, бойцы будут готовы вступиться за страну. Пригожин добавил, что после Беларуси, «Вагнер» намерен отправится в Африку. 

«Собираемся с силами, и в новый путь в Африку», - сообщил глава ЧВК Пригожин. 
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#Пригожин
#ЧВК
#Вагнер
#Беларусь
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Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи
19 июля 2023, 16:16

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин решил участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи.
Он также добавил, что посетит мероприятие глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом спикер Кремля сообщил изданию РИА Новости. 

Напомним, проведение саммита БРИКС запланировано на 22-24 августа. 

Ранее сообщалось о том, что глава ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с российским лидером Владимиром Путиным его поездку на саммит. Рамафоса попытался отговорить президента РФ от очного присутствия в стране из-за 
выданного ордера на его арест. 

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#Песков
#путин
#саммит
#БРИКС
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Политолог Марков заявил, что Путин не полетит на саммит БРИКС из-за опасности покушения
19 июля 2023, 15:41

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, Москву будет представлять глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом говорилось в сообщении на сайте южноафриканского президента Сирила Рамафосы.
Директор Института политических исследований Сергей Марков в разговоре с «Радио 1» заявил, что российский лидер изначально не планировал участвовать в саммите. По мнению эксперта, на президента могут совершить покушение.
«Путин не поедет на саммит и не собирался, потому что есть опасность покушения на него. Есть вероятность, что корабль с Путиным может быть сбит США и Британией. Они не боятся ядерной войны. Путин летает с международными визитами только в страны, где не нужно пролетать через опасные территории», — заключил Сергей Марков.
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#Сергей Марков
#Владимир Путин
#покушение
#БРИКС
#ЮАР
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