Дональд Трамп отреагировал на новые обвинения минюста США

Фото: сайт Кремля
Бывший президент США Дональд Трамп заявил об атаке н юристов на фоне сообщений о новых обвинениях со стороны американского минюста.
Экс-глава государства назвал обвинения минюста США атакой на его юристов, совершенной на невиданном ранее уровне. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.
Трамп подчеркнул, что побеждал и продолжает побеждать. Он также добавил, что любой правозащитник, который представляет его интересы является «либо глупцом, либо великим американским патриотом».
Накануне, Минюст США сообщил, что Трампу предъявлено обвинение по трем пунктам в деле о штурме Капитолия. Политик обвиняется в преступном сговоре и давлении на свидетелей.
Читайте также:
Трамп: Разговоры о вступлении Украины в НАТО опасны
В Японии считают возможное переизбрание Трампа угрозой для Зеленского
Трамп в случае победы на выборах потребует у Европы возмещения американской помощи Украине
Трамп подчеркнул, что побеждал и продолжает побеждать. Он также добавил, что любой правозащитник, который представляет его интересы является «либо глупцом, либо великим американским патриотом».
Читайте также:
Трамп: Разговоры о вступлении Украины в НАТО опасны
В Японии считают возможное переизбрание Трампа угрозой для Зеленского
Трамп в случае победы на выборах потребует у Европы возмещения американской помощи Украине
Анастасия Крестьянова