Дональд Трамп выступил против передачи кассетных боеприпасов Украине

Фото: РИА Новости/Брайан Смит
Экс-президент США Дональд Трамп высказался против отправки кассетных боеприпасов на Украину. Такое заявление выпустила его пресс-служба.
В заявлении говорится, что подобное решение нынешнего президента США Джо Байдена неминуемо приближает глобальную войну.
При этом он подчеркнул, что все это происходит из-за некомпетентности американской администрации.
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«Джо Байдену не следует всё больше приближать нас к третьей мировой войне за счет поставок кассетных боеприпасов Украине. Он должен пытаться остановить (конфликт) и прекратить ужасные смерти и разрушения», — приводятся слова Трампа в заявлении.
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Элина Позднякова