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Экс-президент Соединенных Штатов уверен: нынешнему хозяину Белого дома Джо Байдену не следует все больше приближать американцев к третьей мировой войне.
«Мы не должны отправлять Украине наши последние запасы в ситуации, когда наш собственный арсенал, по словам продажного Джо Байдена, сократился настолько, что это представляет опасность», — подчеркнул Трамп.По его словам, если поставка кассетных боеприпасов действительно, как это утверждает Байден, вызвана дефицитом обычных снарядов у Вашингтона, то «это лишь подтверждает необходимость немедленной деэскалации».
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