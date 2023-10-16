Дональд Туск готов сформировать новое польское правительство

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что именно он сформирует новое правительство страны по результатам прошедших в воскресенье парламентских выборов, сообщает издание Gazeta Wyborcza.
По результатам экзитполов, правящая консервативная партия экс-премьера Ярослава Качиньского «Право и Справедливость» набрала 36,8% голосов, а оппозиционные «Гражданская коалиция» Дональда Туска, «Третий путь» и «Левые» — 31,6%, 13% и 8,6% соответственно, что означает более 50% в случае их объединения в коалицию.
Несмотря на то, что победу демократической оппозиции признали даже в штабе «Права и Справедливости», действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о готовности сформировать новое правительство. По словам Моравецкого, «такова политическая традиция в Польше» — поручать формирование правительства победившей партии.
Ранее генерал Петр Пытель из польской армии выразил мнение, что правящая партия Польши «Право и Справедливость» (PiS) может прибегнуть к силовым методам, чтобы сохранить власть в случае поражения на парламентских выборах.
Читайте также:
Партия «Право и Справедливость» лидирует на выборах в сейм Польши
В Польше испугались гражданской войны
Правящую партию Польши уличили в желании силой сохранить власть после выборов
Несмотря на то, что победу демократической оппозиции признали даже в штабе «Права и Справедливости», действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о готовности сформировать новое правительство. По словам Моравецкого, «такова политическая традиция в Польше» — поручать формирование правительства победившей партии.
Читайте также:
Партия «Право и Справедливость» лидирует на выборах в сейм Польши
Правящую партию Польши уличили в желании силой сохранить власть после выборов
Артем Путинцев