Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве

Фото: сайт Кремля
Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве, сообщает агентство Reuters.
Согласно решению суда Нью-Йорка, экс-президент США ежегодно преувеличивал свое состояние на миллиарды долларов в финансовых отчетах, предоставляемых банкам и страховым компаниям.
Напомним, что Большое жюри предъявило бывшему главе Белого дома обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие.
Трамп неоднократно заявлял, что считает все свои судебные преследования политически мотивированными, в целях недопущения его к выборам 2024 года.
Ранее Дональд Трамп в интервью телеканалу NBS News заявил, что сможет за год решить все проблемы страны, если победит на выборах в 2024 году. Он отметил, что ни в коем случае нельзя избирать президентом США человека, который обещает справиться со всеми трудностями за восемь лет. Сам Трамп заявил, что ему для этого хватит от полугода до года.
Агентство Reuters провело опрос, чтобы выяснить, кто может победить на президентских выборах в следующем году – нынешний лидер Джо Байден или бывший президент США Дональд Трамп. Результаты опроса показали, что оба кандидата получили по 39% голосов. При этом, каждый пятый американец ещё не определился с выбором.
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Напомним, что Большое жюри предъявило бывшему главе Белого дома обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие.
Ранее Дональд Трамп в интервью телеканалу NBS News заявил, что сможет за год решить все проблемы страны, если победит на выборах в 2024 году. Он отметил, что ни в коем случае нельзя избирать президентом США человека, который обещает справиться со всеми трудностями за восемь лет. Сам Трамп заявил, что ему для этого хватит от полугода до года.
Агентство Reuters провело опрос, чтобы выяснить, кто может победить на президентских выборах в следующем году – нынешний лидер Джо Байден или бывший президент США Дональд Трамп. Результаты опроса показали, что оба кандидата получили по 39% голосов. При этом, каждый пятый американец ещё не определился с выбором.
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