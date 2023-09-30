Донецку и Луганску предложили присвоить звание «Город-герой СВО»

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Фракция ЛДПР выступила за присвоение городам Донецку и Луганску здания «Город-герой специальной военной операции». Об этом в своём Telegram-канале сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.
Он отметил, что города заслуживают этого почётного звания, поскольку их жители не были сломлены и остались верны России.
Ранее депутаты ЛДПР выступили за учреждение звания «Город-герой специальной военной операции». Соответствующий законопроект направлен в Госдуму.
Напомним, что 23 сентября Дениса Пушилина назначили главой Донецкой Народной Республики. А на должность главы ЛНР депутатами Народного Совета был избран Леонид Пасечник.
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Ранее депутаты ЛДПР выступили за учреждение звания «Город-герой специальной военной операции». Соответствующий законопроект направлен в Госдуму.
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Анастасия Чинкова