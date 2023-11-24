«Дошел до отчаяния»: в США рассказали о состоянии Зеленского

В Нидерландах прошли парламентские выборы. По предварительным подсчетам голосов, победу одержала партия ультраправого политика Герта Вилдерса. Редакция «Радио 1» расскажет, почему его сравнивают с бывшим президентом США Дональдом Трампом, что ждет Украину, и почему новый премьер не появляется на публике без бронежилета.