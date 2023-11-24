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«Дошел до отчаяния»: в США рассказали о состоянии Зеленского

TAС: Владимир Зеленский впал в отчаяние из-за ситуации на фронте
24 ноября 2023, 11:43
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский начал осознавать, что его союзники все меньше верят в благоприятный для Киева исход конфликта. Об этом сообщает The American Conservative.

«Зеленский дошел до отчаяния, высказав мнение: «Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто». Даже его военные командиры стали неохотно выполнять его приказы о проведении неэффективных наступательных операций», — сказано в материале.
В публикации отмечается, в нынешних условиях, когда Вооруженные силы Украины несут потери, а у союзников киевского режима заканчивается терпение, нужно переходить к дипломатии.


Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее Владимир Зеленский исключил заключение мира с Россией «любой ценой». По его словам, украинцы не верят, что Россия хочет завершить конфликт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Глава финского МИД Валтонен сомневается в случайности повреждения газопровода
24 ноября 2023, 12:55

Фото: istockphoto/MikeMareen

Случайное повреждение в течение нескольких часов двух кабелей связи и газопровода возможно, но маловероятно. Такое мнение высказала глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Комментируя для издания The Financial Times инцидент с газопроводом Balticconnector, она отметила, что достаточно сложно представить, чтобы судно могло непреднамеренно повредить за восемь часов газопровод и два кабеля связи. Министр также добавила, что Хельсинки и Пекин сотрудничают в расследовании происшествия.

Ранее эстонский коллега Валтонен Маргус Цахкна сообщил, что его страна совместно с Финляндией направили КНР официальный запрос о юридическом сотрудничестве случаев повреждения финского газопровода и финско-эстонского телекоммуникационного кабеля.

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«Новый союзник Путина и противник Украины»: чего ожидать от нового премьера Нидерландов
Партия Вилдерса победила на выборах в Нидерландах
24 ноября 2023, 12:13

Фото: iStock/stormwatch153

В Нидерландах прошли парламентские выборы. По предварительным подсчетам голосов, победу одержала партия ультраправого политика Герта Вилдерса. Редакция «Радио 1» расскажет, почему его сравнивают с бывшим президентом США Дональдом Трампом, что ждет Украину, и почему новый премьер не появляется на публике без бронежилета.

Парламентские выборы в Нидерландах  


Согласно предварительным итогам голосования, победу на парламентских выборах в Нидерландах одержала правая «Партия Свободы», набравшая 35% голосов. Правящая в настоящее время фракция, главой которой является премьер-министр Марк Рютте, заручилась поддержкой лишь 23% избирателей.


В Нидерландах забили тревогу из-за украинских беженцев
В Нидерландах забили тревогу из-за украинских беженцев

Взгляды Герта Вилдерса


Политик Герт Вилдерс славится своими скандальными высказываниями против Евросоюза и мигрантов. Он неоднократно призывал к выходу из организации и заявлял, что в стране необходимо пресечь любые проявления мусульманства. Вилдерс положительно высказывается о России и даже крепит к своему пиджаку значок с российским триколором. В 2018 году он посещал Москву, где встречался с представителями МИДа. 

Отношение к украинским властям у политика негативное. Весной текущего года политик отказался присутствовать на выступлении президента Украины Владимира Зеленского, которое проходило в Нидерландах. Кроме того, политик неоднократно выступал против открытия рынка Евросоюза для украинских фермеров и критиковал оказание военной и финансовой помощи Киеву.

Вилдерса часто называют «голландским Трампом» из-за его политических взглядов и окрашенных  волос, напоминающих прическу американского экс-президента. 

Герт Вилдерс: что о нем известно


Герт Вилдерс родился 6 сентября 1963 года в нидерландском городе Венло. Он был четвертым ребенком в семье. Еще до начала Второй мировой войны отец будущего политика был вынужден скрываться от нацистов и бежал из Германии. Будущий политик предполагает, что у отца могут быть еврейские корни.

Вилдерс учился в колледже, затем прошел курс подготовки в области страхования. Работать по специальности он не спешил и предпочел путешествовать. Перебиваясь случайными заработками, Герт переезжал из одной страны в другую. Больше всего ему полюбился Израиль, который он называет своим вторым домом.

Нидерланды передадут Украине списанные Gepard
Нидерланды передадут Украине списанные Gepard

Вернувшись в Нидерланды, Вилдерс прошел службу в армии, затем заинтересовался политикой.

В 1997 году политик был избран в муниципальный совет от «Народной партии», затем стал депутатом Палаты представителей Генеральных штатов Нидерландов. В 2006 году Вилдерс основал собственную «Партию свободы», интересы которой продвигает до настоящего времени.

Герт Вилдерс более 15 лет живет на конспиративных квартирах, носит бронежилет со вшитыми пластинами и появляется на публике только в присутствии телохранителей. Опасения за свою жизнь не беспочвенны. Во время одного из турне, политика встретили недовольные жители с плакатами «Смерть Герту Вилдерсу», которые были оскорблены его взглядами относительно мусульман. Кроме того, в 2004 году был убит режиссер Тео ван Гог, который снял нашумевшую картину о жизни женщин в мусульманском обществе, что также стало причиной для волнений Вилдерса из-за его антиисламской риторики.


Позиция Вилдерса по Украине


Политик Герт Вилдерс неоднократно осуждал выделение помощи Украине. В частности, он выступал против передачи Киеву истребителей F-16.

«Наши Вооруженные Силы уже не в состоянии даже защитить собственную территорию, а мы отправляем в Украину дефицитную технику», – возмущался политик.

Отношения Вилдерса к России


Журналист Юлиан Репке заявил, что на фоне победы правой партии в Нидерландах, президенту России Владимиру Путину остается только наблюдать за тем, как продолжает рушиться поддержка Украины. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х. По его мнению, Герт Вилдерс станет «еще одним союзником России». 

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#политика
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«Провалившийся проект»: на Украине раскрыли действия Запада, погубившие страну
Экс-депутат Медведчук: мифы майдана вынудили народ действовать против своей воли
24 ноября 2023, 10:57

Фото: iStock/JARAMA

Мифы Майдана привели к расколу в обществе и заставили граждан действовать против своих интересов. Об этом сообщил украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
В своей статье, опубликованной на сайте «Другая Украина» он отметил, что украинский майдан – это лживый миф, который погубил государственность и привёл к расколу в обществе. 

Медведчук отметил, что после этих событий экономическая, политическая сферы, а также безопасность страны находятся в упадочном положении, в связи с чем на Западе уже думают о том, чтобы списать Украину Зеленского как «провалившийся проект». 

Также оппозиционер добавил, что украинский народ стал подопытным кроликом в руках западных спецслужб, которые заставили людей верить в то, чего в реальности нет. 

Кроме того, по словам Медведчука, Украина всегда была «житницей и кузницей России», а все слова о прекрасном будущем после интеграции страны в Евросоюз ничем не обоснованы. 

Он напомнил, что в годы СССР Украина была процветающим и развивающимся государством, но после распада страны, Запад уничтожил все достижения, не принеся никаких выгод. 

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#украина
#запад
#население
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FT: Финляндия может прекратить прием заявок об убежище в аэропорту Хельсинки
24 ноября 2023, 10:31

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Финские власти готовы приостановить ведущийся в аэропорту Хельсинки прем заявок об убежище. Это произойдет в том случае, если Россия не пресечет поток нелегальных мигрантов.
Об этом в интервью изданию The Financial Times заявила глава министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен. По ее словам, российская сторона не предпринимает никаких мер и позволяет пересекать границу без документов мигрантам из Сирии, Йемена и Ирака. Если это не прекратится, ее страна ограничит подачу заявлений на предоставление убежища, которая ведется в аэропорту Хельсинки, сказала руководитель ведомства.

Ранее Рантанен также пообещала закрыть всю границу с Россией, если ситуация с нелегальными мигрантами не нормализуется. Напомним, финские власти уже закрыли почти все действовавшие ранее пограничные контрольно-пропускные пункты. На финско-российской границе сейчас функционирует только самый северный КПП «Райа-Йоосеппи». Правительство Финляндии не исключает, что может закрыться и он.

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#правительство
#интервью
#финляндия
#россия
#граница
#мигранты
#аэропорт
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Посетительница ресторана побила администратора и сотрудника Росгвардии
На Сахалине женщины устроили дебош в ресторане, одна из них избила росгвардейца
24 ноября 2023, 09:13

Фото: istock / ???? ??????

В городе Холмске на Сахалине две недовольные посетительницы устроили дебош и напали на администратора и росгвардейца. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу управления Росгвардии по региону.

Две женщины проводили время в ресторане, но остались недовольны обслуживанием. Они избили администратора заведения, а тот вызвал на подмогу наряд вневедомственной охраны. Прибывшие силовики пытались угомонить злых женщин, но не вышло. Одна из них, которая неуместно выражалась в адрес правоохранителей, обратилась к одному из них, ударив его по лицу и телу.

Недовольных дамочек скрутили и увезли в отдел полиции. Полиция проводят проверку.

Ранее сообщалось, что мигранты в Йошкар-Оле побили парня, а потом и мужчину, который решил вступиться за него. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#женщины
#избиение
#росгвардия
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Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу
Перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа началось в 8:00 мск
24 ноября 2023, 08:41

Фото: istock / e-crow

Перемирие между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС, которое продлится 4 дня, вступает в силу с 7:00 (8:00 по мск) 24 ноября. Об этом сообщает РАИ Новости.
В рамках перемирия каждый день в Газу будут въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и 4 с топливом и бытовым газом. Помимо этого, в ХАМАС заявили, что договорились с Израилем о полной приостановке полетов израильской авиации в южной части Газы на 4 дня, а в северной — на 6 часов, с 10:00 до 16:00.

По информации  агентства, ХАМАС планирует передать Израилю первую частью пленников из 13 человек в 16:00 по местному времени. Всего планируют обменять 50 израильтян на 150 палестинских заключенных, большая часть из которых являются женщинами и детьми. 

Как заявил глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант, прекращение огня в анклаве будет «короткой паузой», после которой военные действия в напряженном режиме продолжатся как минимум еще 2 месяца.

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#военные
#человек
#новости
#израиль
#сектор газа
#хамас
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В МИД РФ предупредили о последствиях действий НАТО с химическим оружием в Балтийском море
МИД РФ: НАТО не должен вмешиваться в процесс поднятия химоружия со дна Балтики
24 ноября 2023, 08:09

Фото: istockphoto/Patryk_Kosmider

Попытки привлечь НАТО к решению проблемы поднятия со дна Балтийского моря химического оружия времён Второй мировой войны могут привести к крайне негативным последствиям для всего региона. Такое мнение высказал директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
В разговоре с РИА Новости дипломат отметил возросшую в последнее время активность некоторых стран Запада, Евросоюза и подконтрольных им организаций в вопросе подъёма со дна Балтийского моря химического оружия и боеприпасов, которые были там затоплены после окончания второй мировой войны. Это не может не вызывать озабоченности российского внешнеполитического ведомства, сказал он.

В МИД РФ убеждены, что обсуждение, а тем более решение таких вопросов, должно вестись только с привлечением соответствующих международных организаций, прежде всего Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Кроме того, обязательно должны учитываться мнение России и других стран антигитлеровской коалиции, а также возможные экологические риски.

По словам Беляева, полноценная деятельность ХЕЛКОМ в настоящее время практически полностью парализована из-за действий западных стран.

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#мнение
#дипломат
#мид рф
#оружие
#нато
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Американский штат приостановил действие закона о санкциях за связи с Россией
Штат США Нью-Джерси приостановил действие закона о санкциях за связи с РФ
24 ноября 2023, 07:11

Фото: istock / Jon Rehg

Власти американского штата Нью-Джерси приостановили исполнение принятого в нем ранее закона о санкциях против связанных с Российской Федерацией компаний из-за постановления суда. Об этом пишет издание Politico.

По информации издания, губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подписал данный закон после начала проведения спецоперации на территории Украины. В частности, под запретом оказались контракты с компаниями, которые поддерживают связи с РФ и Белоруссией. Также под ограничение попали возможные субсидии таким компаниям и вложения в эти организации финансов из пенсионного фонда. Аналогичные решения были приняты и в некоторых других штатах.

Корреспондент издания уточняет, что штат добровольно приостановил исполнение закона летом этого года. Это случилось после того,  подразделение японской компании Kyocera в США смогла добиться вынесения федеральным судом временного ограничительного постановления на основании конституции.

Ранее сообщалось, что аналитик София Ампгкариан заявила, что санкции Запада в отношении РФ не привели к ожидаемым результатам. Она отметила, что для достижения мирного соглашения на Украине необходимо отменить ограничительные меры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#закон
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#компании
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#санкции
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На Украине заявили о массовой «утечке мозгов»
KI: из-за массовой «утечки мозгов» в уровне образования украинцев возник провал
24 ноября 2023, 06:31

Фото: iStock/sandsun

Украина столкнулась с массовым оттоком образованных граждан и провалом в системе образования, отмечает украинское издание Kyiv Independent (KI).
По данным журналистов, многие образованные люди покидают страну, оставив свои дела. Судьба их возвращения остается неясной, что вызывает определенные вопросы. По информации издания, процент образованных граждан среди украинских беженцев превышает средний показатель по стране. В числе уезжающих также значительное количество детей.

Авторы материала утверждают, что Украина столкнулась с долгосрочными последствиями «утечки мозгов», она потеряет значительную часть своего человеческого потенциала на долгие годы. Они считают, что этот отток образованных граждан может вернуть Украину на несколько шагов назад.

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