Довыборы в Мособлдуму по Пушкинскому избирательному округу выиграл Михаил Ждан

Фото: Единая Россия
Единоросс Михаил Ждан победил на довыборах в Мособлдуму по Пушкинскому избирательному округу. Соответствующее решение опубликовал Мособлизбирком.
С 8 по 10 сентября в Пушкинском избирательном округе Подмосковья проходили дополнительные выборы депутата Мособлдумы. В них в статусе самовыдвиженца участвовал руководитель исполкома пушкинской «Единой России» Михаил Ждан. Партия оказывала кандидату поддержку. В итоге Ждан набрал 64,71% голосов.
Сам Михаил Ждан, комментируя результаты голосования заявил, что сегодня команда партии объединена одной целью – выполнением народной программы.
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«Михаил Александрович хорошо зарекомендовал себя, будучи депутатом муниципального Совета Пушкинского городского округа. Деятельность в областном парламенте требует ещё большей отдачи, поскольку увеличивается география работы, а значит и количество наказов, которые нужно реализовывать в округе», – сказал спикер Мособлдумы, секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов.
«Благодарю всех жителей округа, которые проявили активную позицию, неравнодушие и приняли участие в голосовании! Признателен всем, кто поддержал мою кандидатуру на выборах. Спасибо команде, которая помогла достойно провести предвыборную кампанию. У нас одна большая цель – полное выполнение народной программы «Единой России», которая содержит чёткий перечень наших жителей», – заявил политик.В Единый день голосования в Московской области проходили выборы губернатора региона, выборы в местные Советы депутатов на 10 территориях и довыборы в Мособлдуму. По данным Мособлизбиркома, «Единая Россия» одержала уверенную победу.
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Лора Луганская