DR: Саммит ЕС по Украине может завершиться рождественским сюрпризом для Путина

Фото: kremlin.ru
Предстоящий саммит Евросоюза по Украине, который должен состояться в декабре, может завершиться рождественским сюрпризом для российского президента Владимира Путина, об этом сообщает датский телеканал DR.
Напомним, ближайший саммит Европейского союза, на котором будут обсуждаться вопросы Украины, состоится 14-15 декабря.
При этом, как отметили на телеканале, доклад о шагах, которые Киев предпринял для вступления в ЕС, будет готов только весной 2024 года, тогда же состоится и ещё один саммит Евросоюза по Украине. Предположительно, европейские лидеры захотят дождаться результатов доклада, прежде, чем принимать решение о вступлении Киева в союз.
В DR также напомнили, что в следующем году как в Европе, так и в США состоятся президентские выборы, которые могут сослужить России хорошую службу в противостоянии с Украиной.
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При этом, как отметили на телеканале, доклад о шагах, которые Киев предпринял для вступления в ЕС, будет готов только весной 2024 года, тогда же состоится и ещё один саммит Евросоюза по Украине. Предположительно, европейские лидеры захотят дождаться результатов доклада, прежде, чем принимать решение о вступлении Киева в союз.
«В итоге декабрьский саммит может закончиться и классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины — и лучшего рождественского подарка Путин от Брюсселя и ждать не может», - прокомментировал ситуацию автор статьи.
В DR также напомнили, что в следующем году как в Европе, так и в США состоятся президентские выборы, которые могут сослужить России хорошую службу в противостоянии с Украиной.
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Евгения Парфентьева