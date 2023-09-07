Дрон коалиции США допустил опасное сближение с самолетом ВКС России в Сирии

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В четверг в районе города Телль-Рифъат в Сирии произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 «коалиции» и самолета Ан-30 ВКС России, передает РИА Новости.
Контр-адмирал, замруководитель российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) Вадим Кулить подчеркнул, что столкновение было успешно предотвращено.
По его словам, инцидент произошел в 09.37 в районе города Телль-Рифъат на высоте около 6200 метров. В это время самолет Ан-30 ВКС России выполнял плановый полет вдоль северной границы Сирии. Российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм, предприняв необходимые меры для избежания столкновения.
Кулить также подчеркнул, что подобные инциденты со стороны «коалиции» способствуют созданию опасных ситуаций в воздушном пространстве Сирии и могут привести к авиационным инцидентам.
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По его словам, инцидент произошел в 09.37 в районе города Телль-Рифъат на высоте около 6200 метров. В это время самолет Ан-30 ВКС России выполнял плановый полет вдоль северной границы Сирии. Российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм, предприняв необходимые меры для избежания столкновения.
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Артем Кузьмин