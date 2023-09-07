Дрон коалиции США допустил опасное сближение с самолетом ВКС России в Сирии

Сотрудники полиции задержали бортпроводницу без обуви, которая прыгала по автомобилям на парковке возле аэропорта Шереметьево. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Со слов свидетелей, девушка «неадекватно себя вела», танцевала и залезала на машины. Очевидцы вызвали полицию, чтобы успокоить буйную стюардессу, после чего ее отвезли в отделении полиции.



Девушка является работницей «Аэрофлота», на ней была надета платье от униформы. Во время задержания, заявила, что у нее три ребенка и муж, который находится на территории спецоперации на Украине, но подтвердить эти слова пока не смогли.



Еще неизвестно, почему она себя так странно вела, но по предварительной оценке у девушки случился нервный срыв, наркотиков в крови стюардессы не обнаружено.







Алина Юрчак