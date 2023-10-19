Дрон-разведчик США подал сигнал тревоги и резко полетел в сторону от Крыма

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Американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk внезапно подал сигнал бедствия. После этого беспилотник начал стремительно удаляться от берегов Крыма.
БПЛА RQ-4B Global Hawk регулярно осуществляют разведывательные полеты над Черным морем. В качестве намека на возможную причину странного поведения американского беспилотника телеграм-канал напоминает слова Владимира Путина о том, что Военно-космические силы начинают на регулярной основе проводить боевое патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами, оснащенными ракетными комплексами «Кинжал».
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Александр Бойцов