Дроны ВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области

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Украинские военные ночью совершили атаку БПЛА на избирательный участок в Запорожской области. Об этом заявил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.
Он уточнил, что участок был разрушен. Поскольку атака беспилотников произошла ночью, никто не пострадал. Булаев объяснил, что целью Украины стало запугивание работников участка, чтобы они не выходили на работу на следующий день.
Кроме того, он рассказал, что в Херсонской области ежедневно объявляется ракетная атака, поэтому работники избирательных участков вынуждены по несколько раз в день эвакуироваться в подвальные помещения.
Ранее МИД Украины заявило, что не признаёт легитимными выборы на новых территориях России.
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Кроме того, он рассказал, что в Херсонской области ежедневно объявляется ракетная атака, поэтому работники избирательных участков вынуждены по несколько раз в день эвакуироваться в подвальные помещения.
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Анастасия Чинкова