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Дроны ВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области

Замглавы ЦИК Булаев: украинские БПЛА разрушили участок в Запорожской области
10 сентября 2023, 11:40
Фото: iStock/Yurchello108

Фото: iStock/Yurchello108

Украинские военные ночью совершили атаку БПЛА на избирательный участок в Запорожской области. Об этом заявил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.
Он уточнил, что участок был разрушен. Поскольку атака беспилотников произошла ночью, никто не пострадал. Булаев объяснил, что целью Украины стало запугивание работников участка, чтобы они не выходили на работу на следующий день.

Кроме того, он рассказал, что в Херсонской области ежедневно объявляется ракетная атака, поэтому работники избирательных участков вынуждены по несколько раз в день эвакуироваться в подвальные помещения.


Ранее МИД Украины заявило, что не признаёт легитимными выборы на новых территориях России.

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#украина
#бпла
#запорожская область
#выборы
#участок
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Подмосковный депутат Голубков призвал жителей Подмосковья проголосовать на выборах
10 сентября 2023, 12:08

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков проголосовал на выборах губернатора Московской области. Он пришёл на избирательный участок в деревне Жуковка, сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
«Это важнейший день в жизни нашего региона. Все, кто пользуется услугами и тем пространством, которое предоставляет регион, должны выразить своё мнение. У нас меняются к лучшему инфраструктура, окружающая среда, много делается в благоустройстве, образовании, социальной сфере. Поэтому все неравнодушные люди должны в этот день прийти и высказать своё мнение по поводу проделанной работы и планов на будущее», – отметил Голубков.
10 сентября в Одинцовском городском округе стартовал заключительный, третий день голосования на выборах губернатора Московской области. В 8:00 открылись все 174 избирательных участка. Они будут работать до 20:00. 
 
В этом году избиратели могут сделать свой выбор как очно, на избирательных участках, так и удалённо с помощью дистанционного электронного голосования. 
 
За соблюдением избирательного законодательства во время голосования следят эксперты. На базе Общественной палаты региона круглосуточно работает Штаб по общественному наблюдению за выборами.

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Румыния выразила протест России из-за новых обломков беспилотника
МИД Румынии вызвал дипломата РФ и передал ему ноту протеста из-за обломков БПЛА
10 сентября 2023, 11:55

Фото: iStock/starpik

МИД Румынии передал ноту протеста поверенному в делах посольства России после обнаружения на территории страны обломков беспилотника, якобы принадлежащего ВС РФ. Об этом сообщает агентство Agerpres.
Госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота встретился с временным поверенным в делах посольства РФ в Бухаресте и выразил ему протест из-за якобы совершённой Россией «прямой военной угрозы», хотя ранее румынское минобороны отрицало факт атак с российской стороны. Кроме того, он потребовал от России немедленного прекращения действий, которые могут создавать угрозу безопасности Румынии. 

Днём ранее президент Румынии Клаус Йоханнис доложил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу об обнаружении новых обломков, якобы принадлежащих беспилотнику ВС РФ, на территории государства. 

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#бпла
#вс рф
#мид
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В ходе выборов в Подмосковье поступило всего 16 жалоб
10 сентября 2023, 11:51

Фото: Мособлизбирком

В ходе голосования в Московской области поступило всего 16 сообщений о возможных нарушениях. Об этом сообщил глава Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Сообщений о возможных нарушениях в избирательную комиссию и по линии избирательной системы Российской Федерации в настоящий момент поступило всего 16. Все они носят более или менее публичный характер и не являются критичными для того, чтобы признать итоги голосования недействительными», – отметил Берёзкин. 
По его словам, в основном жалобы связаны с недостатками работы избирательных участков. 
«Так как у нас почти 4 тыс избирательных комиссий, поступление всего 16 обращений говорит о том, что избирательная система подготовлена должным образом и стойко противостоит тем вызовам, которые на нас выпали в этом избирательном цикле», – заключил глава Мособлизбиркома. 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

По данным Мособлизбиркома, активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9  тыс участковых избирательных комиссий. Также жители Подмосковья впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.  

В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
 
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20. Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена будут работать с 8:00 до 20:00. Они помогут оперативно решить возникшие вопросы и проконсультируют жителей.
 
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#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#единый день голосования
#едг
#дэг
#илья берёзкин
#подмосковье
#московская область
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Медведев предрек США новую версию теракта 11 сентября
10 сентября 2023, 11:31

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что США рискуют столкнуться с новой террористической атакой, подобной той, что была 11 сентября 2001 года, когда самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра.
В своем телеграм-канале политик предположил, что новый теракт может быть совершен уже с использованием ядерного или биологического оружия. Самонадеянность, уверенность в собственной непогрешимости всегда была свойственна западным политикам. Медведев напомнил слова бывшего постоянного представителя США при ООН Мадлен Олбрайт, которая безо всякого смущения однажды заявила: «Если нам придется применить силу, то это потому, что мы — Америка! Мы —  ответственная нация. Мы стоим высоко.

Такое высокомерие и уверенность в собственной безопасности и безнаказанности может сыграть с американцами злую шутку, как это уже было 11 сентября, считает зампред Совбеза РФ. Кроме террористической угрозы, существует еще опасность, что у кого-то из руководителей ядерных стран сдадут нервы и он примет эмоциональное решение о применении оружия массового поражения. Медведев отметил, что ему не хотелось бы быть злым пророком, но Штаты сами делают все для того, чтобы новая беда обрушилась на их страну. И тогда снова поплывут по Гудзону траурные венки, с грустью заключил политик.

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#сша
#теракт
#опасность
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#медведев
#рф
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Явка на выборах в Московской области к 10:00 превысила 44%
10 сентября 2023, 11:29

Явка на выборах в Подмосковье по состоянию на 10 часов 10 сентября составила 44,19%. Об этом сообщил глава Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
На участках проголосовали 2 млн 481 тыс 782 избирателей. С помощью дистанционного электронного голосования участие в выборах приняли 369 тысяч 39 человек.
 
Всего, по данным Московской областной избирательной комиссии, в выборах участвуют 6 млн 614 тысяч 87 жителей области. 
 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий.

Также жители Подмосковья впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.  

В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
 
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20. Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена будут работать с 8:00 до 20:00. 

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#голосование
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#единый день голосования
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#илья берёзкин
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#участок
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Андрей Воробьёв вместе с женой и дочерью проголосовал в Одинцове
10 сентября 2023, 11:15

Фото: управление пресс-службы губернатора и правительства МО

Ныне исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей Воробьёв вместе с супругой Екатериной и дочерью Ульяной принял участие в голосовании на избирательном участке в Одинцове. Об этом «Радио 1» сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Выборы губернатора Подмосковья, а также депутатов в органы местного самоуправления проходят в регионе с 8 по 10 сентября. На пост губернатора зарегистрированы четыре кандидата: Андрей Воробьёв от «Единой России», Александр Наумов от КПРФ, Кирилл Жигарев от ЛДПР и Анатолий Никитин от «Справедливой России». Для голосования доступны 3983 избирательных участка на территории Московской области.

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#андрей воробьёв
#выборы
#голосование
#губернатор
#одинцово
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Депутат Пахомов: нужны разные формы голосования
10 сентября 2023, 11:13

Фото: Мособлизбирком

Глава думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов проголосовал на избирательном участке в Сергиевом Посаде. По его словам, многие жители Подмосковья в этом году исполняют свой гражданский долг дистанционно, однако сам он решил прийти на избирательный участок.
«Разные формы голосования нужны, чтобы у каждого избирателя была возможность сделать выбор в максимально комфортных условиях. Кому-то удобно дома или на работе проголосовать с компьютера. Я живу здесь недалеко, поэтому пришел на участок», – поделился Пахомов. 
Он добавил, что ждёт в регионе позитивных перемен. Много уже сделано, но также много планов, много работы находится в процессе выполнения.
 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

По данным Мособлизбиркома, активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9  тыс участковых избирательных комиссий. Также жители Подмосковья впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.

В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
 
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20. Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена будут работать с 8:00 до 20:00. Они помогут оперативно решить возникшие вопросы и проконсультируют жителей.
 
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#мособлизбирком
#выборы
#единый день голосования
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#дэг
#депутат
#госдума
#голосование
#подмосковье
#московская область
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Press Trust of India: Байден досрочно покинул саммит G20 в Нью-Дели
10 сентября 2023, 11:11

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден досрочно покинул проходящий в Нью-Дели 9-10 сентября саммит G20. Таким образом, американский лидер пропустил третью сессию мероприятия под названием «One Future» в индийской столице.
Байден отбыл во Вьетнам, прервав свое участие в саммите. При этом в Белом доме никак не прокомментировали ситуацию, передает издание Press Trust of India. Почему американский президент решил покинуть встречу глав «двадцатки», не дожидаясь окончания всех запланированных мероприятий, пока остается неизвестным. СМИ уже опубликовали фотографию Байдена, садящегося в самолет.

Как отмечалось ранее, Соединенным Штатам не удалось на саммите продавить резолюцию с осуждением России. По словам шерпы РФ при G20 Светланы Лукаш, половина стран «двадцатки» отказалась интерпретировать события так, как это выгодно Западу. Можно сказать, что Байден покинул саммит, так и не сумев добиться тех результатов, которые надеялся получить.

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#президент
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«Несолоно хлебавши»: Пушков оценил визит Байдена на саммит G20
Пушков: позицию Байдена не поддержали на саммите G20
10 сентября 2023, 10:56

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джо Байден не смог отстоять позицию Запада в отношении Украины и уехал с саммита G20 ни с чем. Об этом в своём Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.
Он отметил, что, по сравнению с прошлым годом, глобальный Юг ещё больше отошёл от глобального Запада, который пытается навязать всему миру свою позицию. В связи с этим, Байден и американские дипломаты покинули Нью-Дели «несолоно хлебавши».

Ранее официальный представитель России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш заявила, что половина членов G20 не согласилась смотреть на события на Украине через призму позиции Запада. Поэтому декларация, принятая по итогам саммита, не устроила Байдена и весь глобальный Запад, которым не удалось навязать своё мнение.

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#g20
#декларация
#запад
#байден
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