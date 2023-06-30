Дружественные с РФ страны поделились с Москвой подробностями о встрече по Украине

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Представители дружественных РФ стран проинформировали российских послов о проведенных переговорах в Копенгагене
Собеседник агентства заявил, что представители государств, присутствовавшие на встрече, проинформировали российских послов о проведенных переговорах. Подчеркивается, что целью встречи было оказание влияния на страны, которые занимают позицию по украинскому конфликту, близкую к РФ. Источник сообщил, что на переговорах присутствовали государства, входящие в БРИКС.
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