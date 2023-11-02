«ДТП на гелике»: что известно о новом главе ЧВК «Вагнер», и что Пригожин передал сыну

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Главой ЧВК «Вагнер» стал 25-летний сын погибшего бизнесмена Евгения Пригожина. Редакция «Радио 1» расскажет, почему в ЧВК не будут набирать бойцов из мест заключения, что известно о сыне известного ресторатора, и как теперь будет работать военная кампания.
Главой ЧВК «Вагнер» стал сын Пригожина
Представитель ЧВК «Вагнер» в Пермском крае сообщил порталу 59.ru о том, что в настоящее время бойцы организации вошли в состав Росгвардии, образуя отдельное подразделение. По словам собеседника таблоида, поступление на службу происходит на добровольной основе, и набора из числа заключенных больше не будет.
Кто такой Павел Пригожин?
Павел Пригожин родился 18 июня 1998 года. Семья погибшего Евгения Пригожина редко появлялась на публике, поэтому о жизни его близких известно не много.
Пригожин-младший впервые появился в информационном поле в 2003 году, когда его знаменитый отец написал книгу для детей «Индрагузики», на одной из страниц которой, были опубликованы фотографии Евгения Пригожина совместно со своими детьми. Утверждалось, что соавторами книги были две дочери и сын Пригожина Павел. Произведение было написано более 20 лет назад. Книга вышла тиражом в 1000 экземпляров, большую часть которых Евгений Пригожин подарил своим влиятельным знакомым. Сейчас коллекционеры готовы отдать за экземпляр книги более трех миллионов рублей.
Сын Пригожина сдал наградное оружие отца в полицию
Второй раз имя сына Пригожина вновь появилось на слуху в 2016 году. Тогда 18-летний Павел стал участником ДТП на второй день после покупки дорогого автомобиля модели Gelandewagen. Виновниками аварии были признаны оба водителя. Евгений Пригожин прежде рассказывал, что Павел прошел срочную службу в армии, после чего поступил на службу в ЧВК, в составе которой принял участие в военных действиях в Сирии. За выполнение особо сложных задач сын бизнесмена был удостоен награды «Железный черный крест» — аналогом Ордена Мужества.
По данным СМИ, Павел Пригожин женат на дочери крупного ресторатора. Детей у пары нет.
Хинштейн опроверг вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии
Распространяющуюся информацию о том, что ЧВК «Вагнер» вошла в состав Росгвардии, прокомментировал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, бывший советник директора ведомства Александр Хинштейн.
В своем телеграм-канале он разместил пост, в котором сообщил, что информация о вхождении ЧВК в структуру Росгвардии — фейк. Он пояснил, что бойцы кампании смогут заключать контракты с силовой структурой добровольно, однако это будет происходить в индивидуальном порядке.
«Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи!», — заявил Хинштейн.
Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон»
Экс-бойцы ЧВК «Вагнер» создали новый отряд в составе подразделения специального назначения «Ахмат». Об этом изданию РИА Новости сообщил заместитель командира отряда. По словам собеседника агентства, бывшие представители ЧВК проходят боевое слаживание на полигонах в зоне проведения СВО.
Прежде глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что в ряды спецназа вступили более 170 бойцов, ранее выполнявшие задачи в составе частной военной компании.
Крушение самолета Пригожина
Частный джет, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, потерпел крушение над Тверской областью 23 августа. Гибель бизнесмена западные СМИ и украинские политики связывали с попыткой вооруженного мятежа, организованного Пригожиным 23 июня.
Песков рассказал, когда будут ясны причины крушения самолета Пригожина
Официальных заявлений о причинах катастрофы до настоящего времени СК РФ не делал. 25 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения западных СМИ о возможной причастности Кремля к гибели Пригожина. 30 августа в числе возможных причин крушения самолета Песков назвал «преднамеренное злодеяние».
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