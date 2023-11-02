«ДТП на гелике»: что известно о новом главе ЧВК «Вагнер», и что Пригожин передал сыну

Главой ЧВК «Вагнер» стал 25-летний сын погибшего бизнесмена Евгения Пригожина. Редакция «Радио 1» расскажет, почему в ЧВК не будут набирать бойцов из мест заключения, что известно о сыне известного ресторатора, и как теперь будет работать военная кампания.