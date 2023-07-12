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Дуда: НАТО приняла план переброски 100 тысяч солдат в Польшу

12 июля 2023, 18:16

Фото: РИА Новости/Sputnik

Члены НАТО приняли план переброски ста тысяч солдат в Польшу для организации немедленной обороны в случае нападения на страну. Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда.

«Я могу пояснить, что предполагается: если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота, на нашу территорию было бы направлено плюс-минус 100 тысяч солдат НАТО для немедленной обороны», – объяснил Дуда после завершения саммита НАТО.

Он объяснил, что такие действия утверждены альянсом в рамках планов обороны. По словам польского лидера, сейчас в стране находится порядка 10 тысяч солдат альянса. При этом большинство из них - военные США. Также в Польше будут размещены склады с вооружением.

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#НАТО
#Польша
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G7 рассказала о двусторонних обязательствах с Украиной
12 июля 2023, 18:31

Фото: iStock/Bet_Noire

Страны G7 помогут Киеву с оснащением военно-промышленного комплекса, поскольку безопасность Украины сохраняет безопасность Евроатлантического региона. А Украина, в свою очередь, обязуется провести необходимые реформы. Об этом говорится в декларации стран «Большой семёрки».
12 июля начнутся переговоры между странами-участницами G7 и Киевом для обсуждения двусторонних обязательств в области безопасности и официального оформления поддержки Украине.

Страны «Большой семёрки» обязуются:

– снабжать Украину современной военной техникой, уделяя особое внимание артиллерии, бронетехнике и средствам противовоздушной обороны;

– помогать в развитии ВПК Украины;

– подготавливать украинских военных;

– поддерживать инициативы в области киберзащиты, в том числе для противодействия гибридным угрозам.

Украина же обязуется продолжать:

– проведение реформ в судебной системе, экономике, правоохранительных органах;

– борьбу с коррупцией и уважать права человека и свободу СМИ;

– продвижение реформ в области обороны путём усиления демократического гражданского контроля над вооружёнными силами и повышения эффективности оборонных институтов и промышленности Украины.

«Другие страны, которые желают внести свой вклад в эти усилия по обеспечению свободной, сильной, независимой и суверенной Украины, могут присоединиться к этой совместной декларации в любое время», — говорится в декларации.

Обязательства G7 вступят в силу только после того, как завершится военный конфликт на Украине, отметил канцлер Германии Олаф Шольц.

Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество с G7 важно, но не заменит членство в НАТО. 

В России назвали поддержку со стороны G7 опасным шагом, поскольку в таком случае происходит посягание на безопасность России и игнорирование международный принцип неделимости безопасности.

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#G7
#Украина
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Турция остается самым востребованным зарубежным направлением для отдыха у россиян
12 июля 2023, 18:05

Фото: istockphoto/den-belitsky

В разгар летнего сезона Турция по-прежнему является самым популярным зарубежным направлением у россиян. Высокий спрос сохраняется, несмотря на заметный рост цен на проживание в отелях и другие услуги.
Если покупать тур незадолго до вылета, то можно рассчитывать на скидку. Правда, как говорят туроператоры, популярные отели их, как правило, не предоставляют, передает РИА Новости со ссылкой на информацию издания RTN. В июле-августе цены во многих турецких отелях на 30% превышают показатели прошлых лет, а с учетом растущего валютного курса стоимость некоторых туров в рублях уже вдвое превышает прошлогодние цифры.

Отельеры, конечно, делают скидки, но только на ближайшие заезды, то есть выжидают до последнего. Средний чек по итогу двух прошедших недель составил 88 тысяч рублей на человека. Средняя продолжительность тура типична для этого времени и не отличается от показателей предыдущих сезонов. Как правило, это 9-10 ночей.

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#тур
#отель
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#скидка
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Токио будет поставлять Украине системы обнаружения БПЛА
12 июля 2023, 17:31

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Япония передаст Украине системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление в ходе продолжающегося в Вильнюсе саммита НАТО сделал премьер-министр страны Фумио Кисида.
По данным информационного агентства Kyodo, глава японского правительства анонсировал передачу Киеву специальной техники, подчеркнув, что Токио продолжит поставлять Украине «нелетальное оборудование». В мае в министерстве обороны Японии произошла церемония передачи Украине обещанных Кисидой 100 единиц автомобильной техники, напоминает RT.

Ранее в МИД России был вызван посол Японии Кодзуки, которому был высказан протест против решения японской стороны начать военные поставки на Украину. Дипломату было указано, что это приведет к дальнейшей эскалации конфликта и к еще большему количеству жертв киевского режима.

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#япония
#украина
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#поставки
#министр
#саммит
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Зеленский признал невозможность вступления в НАТО
12 июля 2023, 17:19

Фото: iStock/alzay

Украина осознал невозможность вступления в НАТО на фоне активного военного конфликта с Россией. Об этом Владимир Зеленский написал в своём Twitter.
Президент Украины также выразил желание, чтобы совет Украина-НАТО был не просто форматом партнёрства, но и инструментом интеграции Киева в альянс.

«Также хочу обратить ваше внимание на формулировку относительно «условий», которые мы должны выполнить, чтобы получить приглашение в НАТО. Абсолютное большинство наших людей ожидает конкретики об этих условиях», — написал Зеленский.

Украина требует скорейшего разрешения на вступление в НАТО, поскольку заявка была подана ещё осенью прошлого года. Хотя Зеленский и ранее заявлял о том, что понимает невозможность этого из-за СВО. 

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#НАТО
#Украина
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Политолог Дудчак: «Западные страны продолжают уничтожать Украину»
12 июля 2023, 16:52

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Политолог Александр Дудчак заявил, что западные страны, оказывая всяческую помощь Киеву, провоцируют продолжение конфликта, который истощает и уничтожают Украину.
«Они так нафаршировали Украину оружием по самые уши. Без этой «помощи» уже бы давно мир наступил. Но, к сожалению, западные страны продолжают уничтожать Украину. Они делают всё возможное, чтобы Украина прекратила своё существование», — сказал в беседе с RT Дудчак.

Он добавил, что в то же время Запад недоволен критикой со стороны президента Украины Владимира Зеленского, а также его регулярными требованиями вооружений. Он высказал мнение о том, что руководителей западных государств раздражает вызывающее поведение президента Украины.

А секретарь Союза журналистов России, политолог-международник Тимур Шафир заявил, что своими критикующими Запад замечаниями Зеленский поставил себя в очень опасное положение.

«Зеленский, возможно, в состоянии лёгкого прозрения осмелился залаять на своих хозяев. После этого я ещё сильнее укрепился во мнении, что его дальнейшая судьба очень незавидна», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Шафир.

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#Украина
#Запад
#политика
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Четверо подмосковных врачей завоевали награды Всероссийского конкурса медработников
12 июля 2023, 16:15

Фото: Минздрав МО

Четыре медика из Подмосковья стали победителями Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием.
Итоги конкурса подвёл Минздрав России. 
 
Лучшим анестезиологом-реаниматологом был признан заведующий отделением анестезиологии-реанимации Можайской больницы Александр Пикалёв, лучшим кардиологом – заведующая кардиологическим отделением Клинской больницы Татьяна Вялова. Второе место в номинации «Лучший врач общей практики» занял Антон Панов из Талдомской больницы. Третье место в номинации «Лучший неонатолог» досталось врачу-неонатологу Балашихинского роддома Денису Аксёнову
 
Отбор участников проводили в три этапа: первый – на уровне медицинской организации, второй – на региональном уровне. На финальном этапе участников оценивала экспертная комиссия подмосковного Минздрава. Победители этого этапа представили регион на федеральном конкурсе. 

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#Минздрав МО
#врачи
#медики
#конкурс
#Московская область
#Подмосковье
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Брынцалов занял второе место в июньском медиарейтинге глав региональных парламентов
12 июля 2023, 16:03

Фото: Мособлдума

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов занял второе место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Федерации за июнь 2023 года. Рейтинг подготовила компания «Медиалогия».
На первом месте в списке – председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, медиаиндекс которого составляет 36 967,0. У Игоря Брынцалова он равен 14 115,0. На третьем месте в рейтинге – председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский (11 404,1).  

В пояснении к рейтингу отмечается, что в июне Брынцалов сообщил об отправке гуманитарной помощи эвакуированным жителям Белгородской области. Также он объявил, что минимальную пенсию с учётом доплат в Подмосковье увеличили до 18 тыс рублей. 
 
Помимо этого, глава регионального парламента рассказал, что в этом году на выборах губернатора Подмосковья впервые применят систему дистанционного электронного голосования. Кроме того, он заявил, что в Московской области утвердили ежемесячную выплату семьям с детьми-инвалидами.

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Мособлдума увеличила ежемесячную компенсацию для пенсионеров до 18 тыс. рублей


 

 

#Мособлдума
#Игорь Брынцалов
#медиарейтинг
#Московская область
#Подмосковье
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В ООН сообщили о 75 случаях пыток на Украине гражданских лиц в изоляторах
12 июля 2023, 15:54

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Управление верховного комиссара ООН по правам человека получило документальное подтверждение 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц на Украине.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил о том, что 75 случаев произвольного задержания лиц на Украине и их последующих пыток получили официальное подтверждение. Об этом он заявил в Женеве в ходе выступления на 53-й сессии Совета ООН по правам человека.

По его словам, многие из задержанных лиц, были подозреваемыми в совершении преступлений. Он ​выразил обеспокоенность тем, что персонал, который работал в изоляторах, допускал жестокое обращение с задержанными лицами. Пыткам также подвергались лица, которые были задержаны украинскими силовиками в ходе конфликтов. 

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#ООН
#пытки
#ВСУ
#Украина
#СПЧ
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Белый дом: НАТО не предоставила точную формулу вступления Украины в альянс из-за конфликта
12 июля 2023, 15:42

Фото: iStock/rarrarorro

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе не предоставила точную формулу вступления Украины в НАТО, потому что украинский конфликт динамичен.
Он также сообщил о том, что США понимает желание Украины присоединиться к блоку как можно скорее. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

По словам Салливана, формула вступления Украины в альянс представлена не была, потому что конфликт динамичен и НАТО необходимо сохранять гибкость в этом вопросе. 

Накануне, глава МИД Украины Кулеба заявил о том, что в Киеве не осведомлены об условиях, которые требуется выполнить для присоединения к альянсу.

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#НАТО
#Белый дом
#саммит
#НАТО
#Вильнюс
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