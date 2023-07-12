Дуда: НАТО приняла план переброски 100 тысяч солдат в Польшу

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Члены НАТО приняли план переброски ста тысяч солдат в Польшу для организации немедленной обороны в случае нападения на страну. Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда.
«Я могу пояснить, что предполагается: если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота, на нашу территорию было бы направлено плюс-минус 100 тысяч солдат НАТО для немедленной обороны», – объяснил Дуда после завершения саммита НАТО.
Он объяснил, что такие действия утверждены альянсом в рамках планов обороны. По словам польского лидера, сейчас в стране находится порядка 10 тысяч солдат альянса. При этом большинство из них - военные США. Также в Польше будут размещены склады с вооружением.
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