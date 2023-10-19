Дуда назвал польских избирателей «свиньями»

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Президент Польши Анджей Дуда назвал «свиньями» участников голосования на выборах во времена Польской народной республики (ПНР).
На съезде профсоюза «Солидарность» Дуда отметил рекордную явку в 74,38% на парламентских выборах, которые прошли в воскресенье.
Он заявил, что такой показатель доказал укоренение польской демократии по сравнению с переломным 1989 годом. По его словам, до этого года выборы посещали только «свиньи». Во времена ПНР все результаты выборов фальсифицировались, люди понимали это, поэтому не ходили голосовать.
Дуда отметил, что на воскресные выборы явка была настолько высокой, что пришлось продлевать время работы участков.
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Он заявил, что такой показатель доказал укоренение польской демократии по сравнению с переломным 1989 годом. По его словам, до этого года выборы посещали только «свиньи». Во времена ПНР все результаты выборов фальсифицировались, люди понимали это, поэтому не ходили голосовать.
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Анастасия Чинкова