Дуда призвал НАТО увеличить оборонные бюджеты

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«Нужно реализовать свои обязанности. Принятые НАТО несколько лет назад условные 2% ВВП – это должно быть минимумом, по нашему убеждению, это должно быть минимумом выше которого должны находиться оборонные бюджеты стран североатлантического союза», - прокомментировал ситуацию Дуда.
Напомним, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что большинство стран Азии не хотят проникновения Североатлантического альянса в регион. Дипломат подчеркнул, что страны азиатского региона не хотят образования «Азиатско-Тихоокеанской» версии альянса, при этом, НАТО явно дает понять, что намерена расширяться на Восток.
Ранее «Радио 1» сообщало, как председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что против России воюет Североатлантический альянс руками Украины.