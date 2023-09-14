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Дуда: Речи о принятии Украины в НАТО пока быть не может

14 сентября 2023, 00:06

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в настоящий момент не может быть речи о принятии Украины в НАТО.
В ходе экономического форума в Крынице-Здруй польский лидер ответил на вопрос о саммите НАТО, проходящем в Вильнюсе 11-12 июля. Дуда рассказал, что в преддверии саммита встречался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они обсудили перспективы вступления Украины в НАТО.

«С самого начала мы, конечно, понимали, что это очень сложный вопрос. В частности, это сложно просто потому, что идет война, и мы все прекрасно отдавали себе отчет, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи», — цитирует агентство РАР слова президента.


Дуда пояснил, что в силу сути ст. 5 Североатлантического договора (то есть обязательства коллективной обороны), принятие Украины в НАТО сейчас равнялось бы вступлению НАТО в войну с Российской Федерацией.

«Поэтому было очевидно, что страны НАТО не согласятся», — подчеркнул политик.

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Digi24: Премьер Румынии прокомментировал падение обломков российских дронов
14 сентября 2023, 00:16

Глава правительства Румынии Йол-Марчел Чолаку на встрече с журналистами прокомментировал падение обломков российских дронов на территории страны
«Были какие-то остатки беспилотников, пересекавших Дунай, но мы не говорим о нападении на Румынию. <...> На нас никто не нападает, люди добрые. Давайте успокоим население, потому что мы все сходим с ума», — цитирует заявление Чолаку румынское издание Digi24.

Экипаж вертолёта ВВС Румынии обнаружил обломки, предположительно принадлежащие беспилотнику, в районе городов Нуфэрул и Виктория.

Ранее глава департамента МВД по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат заявил, что на граничащих с Украиной территориях Румынии началось строительство бетонных бомбоубежищ. Они будут созданы для того, чтобы жители смогли переждать воздушную тревогу из-за атак беспилотников и работы украинских систем ПВО.

В свою очередь, госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота встретился с временным поверенным в делах посольства РФ в Бухаресте и выразил ему протест из-за якобы совершённой Россией «прямой военной угрозы», хотя ранее румынское минобороны отрицало факт атак с российской стороны. Кроме того, он потребовал от России немедленного прекращения действий, которые могут создавать угрозу безопасности Румынии.

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#румыния
#россия
#премьер-министр
#беспилотник
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ТАСС: Посол США в России Линн Трейси посетила осуждённого за шпионаж Пола Уилана
13 сентября 2023, 23:55

В рамках консульского доступа состоялась встреча посла США в Москве Линн Трейси с американским гражданином Полом Уиланом, ранее осуждённым в России за шпионаж. Об этом журналистам сообщил официальный представитель пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Мэттью Миллер.
«Посол вновь повторила Уилану, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен намерены добиваться его возращения домой», — отметил Миллер.

Бывший морской пехотинец Пол Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года. ФСБ сообщила, что нашла у него флеш-карту с секретными данными. В 2020-м его приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже. Уилан вину не признал.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявления Госдепа о разговоре главы российского ведомства Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, в котором фигурировала тема Пола Уилана. Госсекретарь Соединённых Штатов рассказал, что на саммите G20 призвал РФ вернуться к исполнению ДСНВ, затронул вопрос об американце Поле Уилане, который осужден на территории России, а также призвал Россию завершить конфликт на Украине.

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#сша
#посол
#россия
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Блинкен заявил о смене миропорядка из-за России и Китая
13 сентября 2023, 23:02

Госсекретарь США Энтони Блинкен завявил, что нарастающее соперничество Вашингтона с Китаем и РФ говорит о прекращении мирового порядка, установленного после холодной войны. Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале американского Госдепартамента.
«То, с чем мы сталкиваемся сейчас — это нечто большее, чем испытание для установившегося после холодной войны порядка. Это его конец», — утверждает Блинкен.

Кроме того, он назвал российскую спецоперацию на территории Украины угрозой для миропорядка. По словам госсекретаря, Китай запасается все большей дипломатической, военной и экономической мощью для смены мироустройства.

«Таким образом, мы переживаем, как выражается президент Байден, переломный момент. Одна эпоха заканчивается, другая — начинается», — резюмировал Энтони Блинкен.

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#сша
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#байден
#блинкен
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США признали свою беспомощность в украинском конфликте
Кирби: США не видят возможности завершить конфликт на Украине на своих условиях
13 сентября 2023, 21:39

Фото: iStock/ValleraTo

США не видят возможности завершения конфликта на Украине в настоящее время на условиях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.
«Очевидно, что этого не случится прямо сейчас», посетовал Кирби. 

Он также отметил, что Соединенные Штаты устроит суверенитет Киева, вывод российских войск с территории Украины, а также возвращение новых регионов РФ под контроль киевских властей. 

При этом, ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что справделиво было бы платить главе Пентагона Ллойду Остину зарплату в пределах одного доллара. Грин не пошутила, а оформила эту инициативу как поправку к проекту военного бюджета. 13 сентября палат представителей рассмотрит такую возможность.

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#контроль
#рф
#сша
#мир
#украина
#новые регионы
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Власти Венгрии поприветствовали слова Путина о вводе войск СССР в 1956 году
13 сентября 2023, 21:31

Фото: РИА Новости/Артем Геодакян

В Венгрии поприветствовали слова российского лидера Владимира Путина о том, что ввод советских войск в Будапешт в 1956 году был ошибкой.
С таким заявлением выступил глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.

«Это заявление российского президента мы можем лишь приветствовать. Это продолжение правильной практики, которая началась в ноябре 1992 года, когда президент Ельцин осудил ввод войск в Будапешт в 1956 году», - прокомментировал ситуацию Гуйяш.

Напомним, глава РФ заявил, что действия властей СССР, которые решили ввести свои войска на территорию Будапешта и Праги в 1956 и 1968 году, были ошибочными. При этом, аналогичной политикой сейчас руководствуются страны НАТО и ЕС, заключил Владимир Путин.

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Маск продаст Пентагону часть Starlink, работающую на Украине
Биограф Маска Айзексон: предприниматель продаст часть Starlink Пентагону
13 сентября 2023, 21:27

Фото: iStock/AdrianHancu

Илон Маск решил передать Пентагону часть спутниковой связи Starlink, которая используется на территории Украины. Об этом в интервью Washington Post сообщил его биограф Уолтер Айзексон.
Ранее сообщалось, что Маск ограничил работу Starlink в районе Чёрного моря, у берегов Крымского полуострова. Он объяснил своё решение тем, что на территорию России, в том числе и на Крым, наложены антироссийские санкции США, которые запрещают американской компании производить деятельность на этой территории.

Маск решил продать часть оборудования и услуг Starlink Пентагону, поскольку он осознал, что первоначальной целью создания этого сервиса было предоставление людям возможности «расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры». Биограф Маска отметил, что предприниматель не рассчитывал на то, что его спутниковая система не то, что «может привести к ядерной войне».

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#украина
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#сша
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Слова Кивы о планах Зеленского объявить войну России назвали нелепостью
Источник назвал нелепостью слова Кивы о планах Зеленского объявить войну России
13 сентября 2023, 21:13

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Заявление бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы о планах главы Украины Владимира Зеленского объявить войну России – нелепость, заявил источник «РИА Новости».
Ранее Илья Кива заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский собирается объявить войну России уже этой осенью. По словам Кивы, Зеленский таким образом хочет вернуть интерес мирового сообщества и отменить проведения выборов президента. Помимо этого, такие поступки могут привести к экономическому кризису и повысит угрозу перерастания в третью мировую войну.

«Объявление войны после полутора лет поражений ВСУ — это оторванная от реальности нелепость», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

По словам собеседника агентства, у Киева нет ни единого шанса победить в противостоянии с Россией, даже при помощи западных союзников.

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#президент
#владимир зеленский
#всу
#война
#россия
#украина
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В США главе Пентагона Остину предложили платить не больше одного доллара
Конгрессвуман Грин предложила снизить зарплату главе Пентагона Остину до доллара
13 сентября 2023, 20:49

Фото: iStock/icholakov

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что справделиво было бы платить главе Пентагона Ллойду Остину зарплату в пределах одного доллара.
Грин не пошутила, а оформила эту инициативу как поправку к проекту военного бюджета. 13 сентября палат представителей рассмотрит такую возможность. 

«Зарплата Ллойда Джеймса Остина III, министра обороны, должна быть снижена до одного доллара», - прокомментировала ситуацию Грин.

По мнению конгрессвумен, Остин совершенно не справляется со своей работой, и, помимо всего прочего, поставил под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов Америки. 

Ранее Грин призвала к импичменту американского президента Джо Байдена после того, как бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в эфире телеканала Fox News рассказал о том, что Байден в годы своего вице-президентства предлагал взятку за отстранение Шокина от должности.

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#безопасность
#сша
#конгресс сша
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Кореевед Асмолов назвал основные сферы сотрудничества России и КНДР
13 сентября 2023, 20:43

Фото: istockphoto.com/Артем Геодакян

Кореевед Константин Асмолов отметил, что Россия и КНДР, в первую очередь, сотрудничают в сферах гуманитарной и культурной.
«Я должен отметить сферу гуманитарную, а также культурный обмен и контакты по линии ученых. Многие же другие сферы сотрудничества блокируются санкциями по линии Совбеза ООН, и открытое их нарушение повлечёт риски. Сейчас Москва пытается искать «дыры в санкционном заборе», и очень важным является предложение запускать спутники КНДР на российских ракетах-носителях», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Асмолов.

В сфере военного сотрудничества, по словам эксперта, не всё так просто. При этом у Запада на фоне какого-либо взаимодействия стран возникает истерика, которая создаётся для того, чтобы отвлечь внимание общественности от тесного сотрудничества Вашингтона, Токио и Сеула.

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