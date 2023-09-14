Дуда: Речи о принятии Украины в НАТО пока быть не может

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в настоящий момент не может быть речи о принятии Украины в НАТО.
В ходе экономического форума в Крынице-Здруй польский лидер ответил на вопрос о саммите НАТО, проходящем в Вильнюсе 11-12 июля. Дуда рассказал, что в преддверии саммита встречался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они обсудили перспективы вступления Украины в НАТО.
Дуда пояснил, что в силу сути ст. 5 Североатлантического договора (то есть обязательства коллективной обороны), принятие Украины в НАТО сейчас равнялось бы вступлению НАТО в войну с Российской Федерацией.
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«С самого начала мы, конечно, понимали, что это очень сложный вопрос. В частности, это сложно просто потому, что идет война, и мы все прекрасно отдавали себе отчет, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи», — цитирует агентство РАР слова президента.
«Поэтому было очевидно, что страны НАТО не согласятся», — подчеркнул политик.
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Диана Аванесян