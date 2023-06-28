Дуда: Ситуация вокруг присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии требует ответа со стороны НАТО

Фото: сайт президента Польши
Каким будет этот ответ, выяснится после июльского саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе
Ситуация вокруг присутствия частной военной компании «Вагнер» на белорусской территории требует самых серьезных решений и «жесткого ответа» со стороны НАТО. Об этом заявил 27 июня президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции в Гааге после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом и лидерами нескольких стран-участниц.
По мнению польского лидера, присутствие группы «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина в Белоруссии является «серьезной и беспокоящей проблемой». О том, как эту проблему будут решать, станет известно, по словам Дуды, после саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам неформального ужина в Гааге заявил, что за перемещениями ЧВК «Вагнер» в Белоруссии будут следить «для обеспечения безопасности государств-членов альянса».
По мнению польского лидера, присутствие группы «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина в Белоруссии является «серьезной и беспокоящей проблемой». О том, как эту проблему будут решать, станет известно, по словам Дуды, после саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.
Артем Путинцев