Духин прокомментировал санкции, введенные Великобританией против него

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Зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин заявил, что не имеет активов в Великобритании, а дети вывезены из детских домов ЛДНР с оформлением всех документов. Так он прокомментировал санкции, введенные Лондоном против него.
По его словам, все дети, вывезенные из детских домов с территорий ЛНР и ДНР и отправленные в семьи в Московскую область, были сиротами. Теперь у них есть опекуны, которые заботятся о своих подопечных. Духин подчеркнул, что процедура была выполнена с оформлением всех документов, а также с разрешения детских домов, где и находились дети.
Напомним, 17 июля Великобритания внесла Духина в санкционный список. Еще в феврале текущего года он в шутку сравнил себя с главным героем романа Стивена Кинга «Оно» клоуном Пеннивайзом. Так Духин комментировал информацию о планах внесения его в санкционный список Евросоюза как причастного к «насильственной депортации украинских детей в Россию и их незаконному усыновлению российскими семьями».
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«Я был в Лондоне много раз по работе. Скучать не буду, смотрю на фото из последней поездки. Смотрите, чтобы у вас там London bridge не упал. Как в песенке», - написал Духин в своей социальной сети.
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Элина Позднякова