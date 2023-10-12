Два человека пострадали при падении обломков дрона ВСУ под Белгородом

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Двое жителей Белгородской области пострадали в результате падения обломков сбитого над регионом беспилотника, заявил у себя в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Предположительно, еще двое находятся под завалами. Гладков подчеркнул, что все оперативные службы работают на месте.
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