Два человека пострадали в результате стрельбы рядом с Белым домом в Вашингтоне

Россия по-прежнему остается главной угрозой для Европейского союза, и в связи с этим армии Европы «серьезно относятся к этой угрозе» и готовятся к конфликту высокой интенсивности. Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел в ходе встречи глав стран Вишеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия). Об этом сообщает Blesk.