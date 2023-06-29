Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ из HIMARS по Донецку

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Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ из HIMARS по Кировскому району Донецка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили атаку на Кировский район города Донецк, в результате которой два мирных жителя были убиты. Информацию об этом приводит РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя Совместного центра контроля и координации (СЦКК) по вопросам, связанным с военными преступлениями со стороны Украины.
На месте обстрела были обнаружены осколки и фрагменты шрапнели ромбовидной формы, что указывает на использование в ударе системы залпового огня HIMARS. По данным СЦКК, ВСУ выпустили три ракеты в направлении Кировского района.
Источник агентства указал, что двое гражданских лиц скончались на месте происшествия. Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил факт гибели мирных жителей и сообщил о том, что в результате обстрела были повреждены несколько многоквартирных зданий.
Дополнительно сообщается, что семь человек получили ранения, среди которых пять детей.
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На месте обстрела были обнаружены осколки и фрагменты шрапнели ромбовидной формы, что указывает на использование в ударе системы залпового огня HIMARS. По данным СЦКК, ВСУ выпустили три ракеты в направлении Кировского района.
Дополнительно сообщается, что семь человек получили ранения, среди которых пять детей.
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Артем Кузьмин