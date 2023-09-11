Два Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря

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Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что продолжительность полета составила порядка пяти часов. По информации ведомства, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С ВС РФ.
В Минобороны подчеркнули, что экипажи дальней авиации на постоянной основе выполняют полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, Арктики, Северной Атлантики и Тихого океана.
Напомним, ранее сообщалось, что два российских истребителя были подняты в небо из-за американских беспилотников ВВС США MQ-9 «Reaper» и RQ-4 «Global Hawk», которые вели разведку в районе Крымского полуострова и направлялись в сторону российской границы.
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В Минобороны подчеркнули, что экипажи дальней авиации на постоянной основе выполняют полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, Арктики, Северной Атлантики и Тихого океана.
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Екатерина Коршунова