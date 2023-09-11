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Два Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря

11 сентября 2023, 20:15
Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что продолжительность полета составила порядка пяти часов. По информации ведомства, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С ВС РФ.

В Минобороны подчеркнули, что экипажи дальней авиации на постоянной основе выполняют полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, Арктики, Северной Атлантики и Тихого океана.


Напомним, ранее сообщалось, что два российских истребителя были подняты в небо из-за американских беспилотников ВВС США MQ-9 «Reaper» и RQ-4 «Global Hawk», которые вели разведку в районе Крымского полуострова и направлялись в сторону российской границы.

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В Кремле заявили, что Запад продолжает раскачивать обстановку внутри РФ
Песков: Запад не гнушается ничем для раскачивания обстановки в РФ
11 сентября 2023, 20:05

Фото: kremlin.ru

Запад не гнушается ничем для раскачки обстановки внутри РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Однако, несмотря на все попытки Запада дестабилизировать ситуацию в России, все попытки остаются тщетными. 

При этом, ранее представитель Кремля напомнил, что против России объявлена информационная война, поэтому стоит не допускать безответственных провокаций. Также Песков заявил, что для покинувших страну россиян вряд ли найдется здесь достойное место. Он выразил уверенность, что многие россияне, покинувшие страну, рано или поздно захотят вернуться в Россию, учитывая стабильность в экономике, но для них вряд ли найдется место на родине.

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#дмитрий песков
#россияне
#кремль
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G1: Лула да Силва изучит соглашение Бразилии с МУС из-за ордера на арест Путина
11 сентября 2023, 19:57

Фото: kremlin.ru

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что хочет более подробно ознакомиться с соглашение страны с Международным уголовным судом, об этом сообщает G1.
Ранее да Силва заявил журналистам, что не может точно сказать, будет ли задержан президент России Владимир Путин по ордеру МУС в случае его приезда в страну. Он также отметил, что пока остается президентом Бразилии, глава РФ не будет задержан на ее территории.

«Я не говорю, что собираюсь покинуть суд. Я хочу знать, что заставило Бразилию принять решение о подписании соглашения. Это все, что я хочу знать», - прокомментировал ситуацию Лула да Силва.

При этом, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, - это просто сценарий, разыгранный на британские деньги.

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#суд
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#соглашения
#владимир путин
#президент
#бразилия
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Глава Каширы Шувалов поздравил Воробьёва с победой на губернаторских выборах
11 сентября 2023, 18:28

Фото: телеграм-канал Михаила Шувалова

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов поздравил с победой на губернаторских выборах руководителя Московской области Андрея Воробьёва. По его мнению, на итоговых результатах голосования отразилось высокое доверие жителей, основанное на многолетней работе на благо Подмосковья.
«Андрей Юрьевич набрал почти 84% голосов. Достигнутый результат подтверждает тот вектор перемен, который происходит в нашем регионе под руководством губернатора, отражает принципы открытости, где мнение жителя является приоритетным в каждой сфере развития. Рад быть частью команды нашего губернатора и работать на благо развития нашего округа. Только вперёд!», – написал Шувалов в своём телеграм-канале. 
Голосование на выборах в Московской области проводилось 8, 9 и 10 сентября. В регионе проходили 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора Подмосковья. По предварительным данным Мособлизбиркома, нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв набрал 83,68% голосов.

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#михаил шувалов
#кашира
#выборы
#голосование
#губернатор
#андрей воробьёв
#поздравление
#подмосковье
#московская область
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Перечислены причины неизбрания Байдена на второй президентский срок в США
Политолог Елисеева: Он может проиграть из-за возраста и постоянных ошибок
11 сентября 2023, 17:44

Фото: РИА Новости/Стрингер

Политолог Наталья Елисеева предположила, что нынешний президент США Джо Байден не будет переизбран на второй президентских срок из-за того, что его не выдвинут республиканцы из-за возраста, состояния здоровья и постоянных ошибок.
«Даже если Трамп не победит на внутрипартийных выборах и будет другой кандидат, Байден всё равно может проиграть из-за возраста, состояния здоровья, постоянных ошибок и слишком высокой нагрузки», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Елисеева.

В то же время она высказала ряд сомнений на счёт реализации импичмента Байдену. По её мнению, нынешний американский лидер останется на посту до конца срока президентства.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что на саммите «Большой двадцатки» (G20) по вопросу «справедливого» мира на Украине было достигнуто «достаточное согласие».

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#сша
#президент
#джо политика
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Воробьёв обсудил дальнейшую работу с кандидатами в губернаторы на выборах
11 сентября 2023, 17:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил кандидатов в губернаторы за участие в прошедших выборах и обсудил с ними дальнейшую работу. На этот пост главы региона баллотировались четыре представителя различных политических партий.
По предварительным данным Мособлизбиркома, победил на выборах действующий губернатор, выдвинутый «Единой Россией». Он набрал 83,68% голосов избирателей. Второе место у Александра Наумова из КПРФ – 6,37%, третье у Кирилла Жигарева из ЛДПР – 4,82%. Четвёртое место занял Анатолий Никитин из партии «Справедливая Россия – За правду» (4,06%). 
 
Губернатор отметил, что независимо от итогов голосования, главная задача – консолидировать силы и продолжать работать на благо региона.
«Хочу поблагодарить вас за участие. Каждый из вас представляет системную политическую силу, живёт в Подмосковье и регулярно проводит встречи с жителями. Всем нам небезразлично, какие перемены происходят в городах. Хочу попросить вас так же активно участвовать в жизни Подмосковья. Мы вместе будем решать проблемы, которые беспокоят, – вода, тепло, парки, дороги, тротуары, вопросы образования или здравоохранения. Очень важно сохранять темп. Надеюсь, что совместная работа будет обеспечивать перемены в нашем любимом Подмосковье», – сказал губернатор. 
Жигарев отметил, что для него это вторая избирательная кампания. По его оценке, выборы прошли прозрачно.
«Эта кампания была, наверное, одной из самых спокойных и, можно сказать, чистых. От наших наблюдателей вообще практически не было жалоб. На всех участках было спокойно, никаких резких, взрывных ситуаций не наблюдалось», – сказал политик.
По словам кандидата от ЛДПР, в его предвыборных встречах с жителями часто шла речь об организации парковок. Дома строятся, а машины ставить негде.
«Это вопрос напрямую к нам. Вы знаете, что государственный фонд принял решение, и теперь регион может самостоятельно регулировать вопросы, касающиеся парковок. Я с вами солидарен: тема транспорта, автобусов, парковок – самая заметная. В пятницу я буду выступать в Мособлдуме. Изменения в правительстве Московской области будут касаться и транспортного блока. И здесь нам будет нужна коммуникация с жителями. Есть определённая культура, сложившаяся десятилетиями, что машину можно оставлять на тротуаре и газоне. Но с этой привычкой надо будет расстаться для того, чтобы и скорая помощь могла проехать, и мусор вовремя убирали», – подчеркнул Воробьёв. 
Наумов рассказал, что перед выборами провёл около 300 встреч, посетил много предприятий.
«Люди по-другому всё воспринимают, появился комфорт, восприятие благополучия. На промышленных предприятиях молодые ребята зачастую создают уникальные продукты, те же 3D-принтеры. И самое удивительное, что не сертифицируют это. Нужно, наверное, на федеральный уровень выходить», – предложил Наумов.
Представитель КПРФ поднял тему поддержки участников СВО.
«Думаю, у нас будет ещё повод встретиться в Фонде защитников Отечества, чтобы комплексно обсудить проблемы тех, кому нужны поддержка, помощь. В первую очередь мы должны быть рядом с такими людьми, семьями», – отметил глава региона. 
Никитин предложил идею, как увеличить подмосковный бюджет. Он также высказался за популяризацию в Подмосковье интеллектуальных игр, которые развивают молодёжь.
«Мы посчитали, что, если сделаем за территорией ЦКАД свободную экономическую зону, сможем в разы увеличить количество денег, приходящих в бюджет. А это поможет по-другому подходить к инициативам и запустить все программы, которые сейчас работают. А как президент Федерации шашек России могу отметить, что дети, которые играют в шашки, думают системно, становятся математиками, айтишниками. Это то, что сейчас нужно и востребовано. Мы хотели бы начать с того, чтобы максимальное количество детей в детсадах и школах занимались шашками», – сказал Никитин. 
В завершении встречи губернатор сообщил, что 15 сентября представит в Мособлдуме новый кабинет министров. Он ещё раз подчеркнул, что высокий результат и беспрецедентная явка на выборах – большая ответственность. Нужно оправдать это доверие.

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#андрей воробьёв
#губернатор
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#голосование
#единый день голосования
#едг
#московская область
#подмосковье
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У Зеленского обнаружили британское гражданство, а у Залужного – американское
Кива заявил, что у Зеленского и Буданова есть гражданство Великобритании
11 сентября 2023, 17:40

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Украинский лидер Владимир Зеленский и его семья, а также глава ГУР страны Кирилл Буданов, получили гражданство Великобритании, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный – гражданство США, об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своем Telegram-канале.
«Зеленский с женой и детьми, глава офиса Зеленского Ермак, начальник контрразведки Поклад, экс-министр МО Резников, глава ГУР Буданов получили в разное время британское гражданство. Главнокомандующий Залужный и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия являются гражданами США. И этот список достаточно длинный», - прокомментировал ситуацию Кива. 

По словам политика, таким образом Зеленский и его коллеги обеспечили себе защиту в странах НАТО. В случае тотального краха Украины, они смогут спокойно уехать в страны альянса, гражданами которых они являются, и тратить там деньги, заработанные на смертях украинцев.

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#гражданство
#сша
#деньги
#нато
#зеленский
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Политолог Маркелов рассказал о будущем НАТО
Политолог Маркелов заявил о возможной трансформации НАТО
11 сентября 2023, 17:26

Фото: istockphoto.com/Xavier Lejeune

Политолог Сергей Маркелов заявил, что в течение максимум 5-10 лет НАТО как организация может трансформироваться.
«НАТО не исчезнет совсем. Но система деятельности, идеология, количество участников, внутренняя конструкция, система взаимодействия — всё это вариабельные вещи. Думаю, что в ближайшие годы мы станем свидетелями всех этих процессов. Даже не придется ждать 5-10 лет, всё случится гораздо раньше», — высказал мнение в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

По его мнению, изменяться также цели и задачи альянса.

А секретарь Союза журналистов России, политолог-международник Тимур Шафир отметил, что нынешний генсек ООН Антониу Гутерриш обладает менее выраженным собственным мнением по сравнению со своими предшественниками.

«Прежние генеральные секретари ООН до Бутроса Гали (включая его) обладали самостоятельностью действий и мышления. Нынешний генеральный секретарь ООН с успехом исполняет роль куклы, плюшевого медведя. Он не является персоной, которая не то, что принимает какие-то решения, но, к сожалению, не может мыслить самостоятельно. И все его заявления надо рассматривать с точки зрения того, что происходит вокруг него», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Шафир.

Он подчеркнул, что заявление Гутерриша про смену мирового порядка ложится на итоговую декларацию саммита «Большой двадцатки», которая, по мнению специалиста, является актом её капитуляции.

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#политолог
#оон
#ес
#нато
#политика
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Воробьёв поблагодарил жителей Московской области за участие в выборах
11 сентября 2023, 17:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил жителей региона за участие в прошедших выборах. Он отметил их высокую активность.
«Выборы – это всегда очень ответственное и сложное мероприятие. Это рубеж, когда оценивают твою работу и работу твоей команды. Мы видели очень высокую активность и в малых городах, и на больших территориях, в муниципалитетах. Я хочу от всего сердца и от всей души поблагодарить всех за участие в выборах, за неравнодушие», – сказал Воробьёв, обращение которого размещено в его телеграм-канале.
Он отметил, что представители его команды стараются регулярно встречаться с жителями и держать с ними связь в разных форматах – это и портал «Добродел», и личные встречи, и телефонные разговоры. Это помогает узнать, что хочет житель, что важно для каждой семьи.
«Уверен, что для кого-то мы смогли обеспечить заметные перемены – парк, здравоохранение, образование. Где-то мы ещё в долгу, где-то не урегулирован тот или иной вопрос с парковкой, теплом или водой. Эту ответственность я прекрасно понимаю, и наша задача – не снижать темп, чтобы оправдать ваше доверие, чтобы не было стыдно смотреть вам в глаза, чтобы мы и дальше радовали наших жителей», – сказал глава региона.  
Воробьёв напомнил обращённую к нему стратегически важную фразу Владимира Путина: «Единственное, для чего ты идешь работать в Подмосковье, это служить людям». Он заверил, что помнит это наставление и всегда им руководствуется. Губернатор поблагодарю президента за поддержку масштабных подмосковных проектов. 
 
Голосование на выборах в Московской области проводилось 8, 9 и 10 сентября. В регионе проходили 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора Подмосковья. По предварительным данным Мособлизбиркома, нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв набрал 83,68% голосов.

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#подмосковье
#московская область
#выборы
#голосование
#андрей воробьёв
#губернатор
#едг
#единый день голосования
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Вучич усомнился в возможности расширения ЕС к 2030 году
11 сентября 2023, 16:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Сербии Александар Вучич выразил неуверенность в том, что Евросоюз может увеличить число членов к 2030 году. Об этом Вучич сообщил журналистам по итогам саммита процесса Брдо-Бриони в Скопье.
По мнению Вучича, заявленные ранее планы о расширении Европейского союза к 2030 году слишком амбициозны. Президент Сербии отметил, что такие планы — это «красивые желания».

Напомним, ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо готовиться к новому расширению и вступлению в объединение 10 новых государств. По словам Борреля, в Евросоюз смогут вступить только те государства, которые выполнят поставленные условия. 

Он также отметил, что также необходимо установить «политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу».

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#президент
#ес
#евросоюз
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