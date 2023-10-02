Две европейские страны присоединились к запрету на въезд авто из России

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Власти Хорватии и Франции запретили автомобилям из России пересекать границу.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на ответ правительства ФРГ депутату бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгению Шмидту.
При этом французские власти сообщали, что планов запрещать въезд машин из России нет. По мнению Евгения Шмидтав ближайшее время список государств, которые применяют санкции к авто с российскими номерами, будет расширен.
10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные машины, смартфоны и косметику. Это расценивается как импорт. Под ограничения попали драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, а также зубные пасты, прицепы и полуприцепы, яхты и фотокамеры.
Ранее Болгария, 2 октября, ввела запрет на въезд машин с российскими номерами. Об этом сообщили в пограничной полиции.
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При этом французские власти сообщали, что планов запрещать въезд машин из России нет. По мнению Евгения Шмидтав ближайшее время список государств, которые применяют санкции к авто с российскими номерами, будет расширен.
Ранее Болгария, 2 октября, ввела запрет на въезд машин с российскими номерами. Об этом сообщили в пограничной полиции.
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Мария Фирсова