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Движение ХАМАС готово передать Тегерану всех гражданских заложников, сообщает Al Mayadeen.
Ранее официальный представитель бригад «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда заявил, что порядка 50 израильских заложников погибли в результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля.
К тому же, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что три человека с российским и израильским гражданствами могут находится в заложниках в секторе Газа.
Напомним, в Минздраве сектора Газа заявили, что в результате атак израильской армии в секторе Газа погибли свыше пяти тысяч палестинцев, ранены более 15 тысяч. Уточняется, что с начала боевых действий между Израилем и Палестиной, погибло 5 087 палестинцев, среди которых 2 055 детей, 1 119 женщин и 217 пожилых граждан.
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К тому же, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что три человека с российским и израильским гражданствами могут находится в заложниках в секторе Газа.
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Евгения Парфентьева