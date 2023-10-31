Движение ХАМАС обстреляло Тель-Авив второй раз за сутки

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Военное крыло ХАМАС заявило, что второй раз за эти сутки обстреляло израильский Тель-Авив.
Ранее сообщалось, что Йемен объявил войну Израилю. Представитель йеменских повстанцев из радикального движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья ас-Сари заявил, что такое решение принято для того, чтобы поддержать угнетённое палестинское население, а также создать сопротивление тем, кто унижал его, то есть, израильской стороне.
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Анастасия Чинкова