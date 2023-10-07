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Палестинское радикальное движение ХАМАС объявило войну Израилю. Об этом заявил министр обороны государства Йоав Галант.
По сообщению Галанта, которое распространило израильское Министерство обороны, движение ХАМАС утром 7 октября объявило войну Израилю. В настоящее время все подразделения израильской армии борются с врагом на нескольких территориях государства.
В заключение он отметил, что «Израиль победит в этой войне».
Ранее сообщалось, что в результате массированного ракетного обстрела из сектора Газа, пострадали около 80 жителей Израиля. Число раненных постоянно растёт.
Напомним, что в субботу, 7 октября, из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено более тысячи боевых ракет. Взрывы произошли в нескольких районах Тель-Авива и в центральной части государства.
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В заключение он отметил, что «Израиль победит в этой войне».
Напомним, что в субботу, 7 октября, из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено более тысячи боевых ракет. Взрывы произошли в нескольких районах Тель-Авива и в центральной части государства.
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Анастасия Чинкова