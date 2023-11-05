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Движение ХАМАС ответило на заявление о возможном ядерном ударе Израиля по Газе

05 ноября 2023, 12:40
Фото: iStock/CUTWORLD

Фото: iStock/CUTWORLD

Израильское правительство практикует терроризм против палестинского народа, о чём говорит заявление министра Израиля о возможном ядерном ударе по сектору Газа. Об этом заявил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем.

Ранее израильский министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что одной из возможностей развития палестино-израильского конфликта является сброс атомной бомбы на сектора Газа. Однако власти страны осудили политика за такое высказывание, заявив, что все их действия ограничены международным правом.

Касем выразил убеждённость в том, что подобные высказывания связаны с полной поддержкой со стороны США.

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#ядерное оружие
#израиль
#сектор газа
#хамас
#палестина
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Песков рассказал о возможности контактов между президентами России и США
Песков: встречи президентов РФ и США возможны при обоюдном желании
05 ноября 2023, 12:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Главы России и США могут провести ряд встреч, но только при обоюдном желании и готовности выполнить определённые условия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он также отметил, что ухудшение отношений между Россией и США произошло из-за антироссийской позиции второй стороны. Если зайдёт речь о возобновлении сотрудничества, президент США Джо Байден должен будет пересмотреть свои взгляды в отношении России. 

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#джозеф байден
#встреча
#дмитрий песков
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Экс-премьер Украины Азаров раскрыл, когда власти начнут учитывать интересы граждан
Азаров: интересы граждан Украины будут учитываться только после смены власти
05 ноября 2023, 12:22

Фото: iStock/Liukov

Украинские власти начнут учитывать интересы граждан только после полной смены нынешнего правительства. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Ранее эск-советник Кучмы Олег Соскин заявлял, что спасение Украины гарантировано только при немедленной смене нынешнего правительства.

Азаров раскритиковал заявления о том, что нынешний киевский режим не кем заменить. По его словам, на Украине по-прежнему живёт большое количество людей, многие из которых хотели бы изменить сложившуюся ситуацию. Также он отметил, что в Москве в настоящее время «сидит полный состав правительства Украины».

Бывший премьер-министр заявил, что собрать новое правительство удастся в краткие сроки, как только будет дан запрос. 

Также он отметил, что необходимо создавать такое правительство, которое будет рассматривать интересы населения Украины. 

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#украина
#жители
#правительство
#владимир зеленский
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В Израиле заявили о возможности ядерного удара по сектору Газа
Министр Израиля Элияху: сброс атомной бомбы – одна из возможностей в конфликте
05 ноября 2023, 12:05

Фото: iStock/RomoloTavani

Одной из возможностей развития палестино-израильского конфликта является сброс атомной бомбы на сектор Газа. Об этом заявил министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху, чьи слова приводит издание Times of Israel.
При этом, власти страны осудили Элияху за сказанное, заявив, что страна вместе со своей армией (ЦАХАЛ) действуют исключительно в рамках международного права. 

Также политик заявил, что не считает нужной гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. По его словам, Израиль не намерен помогать «нацистам», а «невовлечённых гражданских лиц» в Газе просто нет. 

После своего высказывания Элияху пытался заявить, что его просто неправильно поняли, поскольку любой здравомыслящий человек должен был воспринять эти слова как метафорические. 

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#израиль
#ядерное оружие
#война
#палестина
#сектор газа
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Движение «Исламский джихад» назвало условие освобождения заложников
Al Arabiya: «Исламский джихад» освободит заложников при временном перемирии
05 ноября 2023, 11:28

Фото: iStock/djroland

Палестинское движение «Исламский джихад» заявило, что освободит заложников только при достижении временного перемирия. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Группировка заявила, что готова отпустить всех гражданских заложников, но только в том случае, если будет достигнуто временное перемирие, которое сейчас обсуждается.

Отмечается, что движение «Исламский джихад» готово сохранить сотрудничество с Палестинской национальной администрацией (ПНА), независимо от каких-либо будущих раскладов. 

Ранее сообщалось, что МЧС России доставит 60 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#палестина
#израиль
#конфликт
#движение
#заложники
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С начала конфликта Израиль нанес 2,5 тысячи ударов по целям в секторе Газа
05 ноября 2023, 11:07

Фото: istockphoto/e-crow

С момента начала палестино-израильского конфликта 7 октября войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли более 2,5 тысячи ударов по целям боевиков в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Израильские военные уточняют, что удары наносились в ходе совместных действий сухопутных, военно-морских и воздушных сил. Сотрудники пресс-службы также сообщили, что на территории сектора Газа солдаты ЦАХАЛ вступают в ближний бой с радикалами, а также направляют самолеты на объекты террористической инфраструктуры ХАМАС, оружейные склады и пункты управления.

Также в ЦАХАЛ сообщили, что нынешней ночью военные самолеты атаковали наблюдательные пункты палестинцев, ракетные пусковые площадки, а также военный комплекс ХАМАС, где располагались пункты управления и контроля.

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#военные
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#солдаты
#хамас
#израиль
#сектор газа
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Глава парламента Крыма Константинов: полуостров передали Украине кулуарно
05 ноября 2023, 09:30

Фото: istockphoto/VvoeVale

Решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году было принято кулуарно и является политическим преступлением. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Известно, что рабочая группа при парламенте Республики Крым подготовила запрос в Конституционный суд РФ о том, соответствует ли Конституции закон о передаче полуострова Украине. В ходе работы над запросом были выявлены грубые нарушения сразу трех конституций: СССР, РСФСР и УССР.

Как сказал Константинов в беседе с РИА Новости, принять такое решение на законных основаниях было просто невозможно. По словам спикера крымского парламента, для того, чтобы реализовать передачу полуострова необходимо было принять череду нормативных актов, что сделать было просто нереально. В таком случае каждая союзная республика начала бы предъявлять территориальные претензии соседям.



Поэтому, чтобы не открывать этот ящик Пандоры, Хрущёв принял решение по Крыму в узком кругу, кулуарно. Отмена этого решения позволит восстановить историческую справедливость и дать ситуации адекватное юридическое обоснование, заключил глава парламента Крыма.

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#крым
#нарушения
#рф
#украина
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Times of Israel: Визит Зеленского в Израиль под угрозой срыва
Times of Israel: Визит Зеленского в Израиль могут отменить
05 ноября 2023, 09:12

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Киевские власти задумались об отмене ранее запланированного визита президента Зеленского в Израиль. Причина в том, что информацию о нем слишком рано опубликовали многие средства массовой информации.
Уау сообщает издание Times of Israel, сам Зеленский разочарован, так как он хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности только тогда, когда он ступит на израильскую землю. Источник в киевской администрации пояснил, что утечка данных о визите и публикация информации о нем в СМИ наносит ущерб безопасности президента, а также доверию между чиновниками и отношениям двух стран, находящихся в ситуации военного конфликта. Дата визита пока не определена, добавил источник.

Ранее предполагалось, что 6 или 7 ноября Зеленский прибудет в Израиль, где встретится с представителями руководства еврейского государства, в том числе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Источник назвал эту информацию не соответствующей действительности.

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#израиль
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#зеленский
#украина
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Чеченский министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с новой должностью
05 ноября 2023, 08:30

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил 15-летнего саны Рамзана Кадырова Адама с назначением на новую «важную должность» в Службе безопасности главы республики.
Он отметил, что Адам Кадыров проявил себя как смелый и отважный человек и настоящий патриот, который готов «заступаться за религию». В своем телеграм-канале министр написал, что Адам, несмотря на свой юный возраст, уже несколько раз побывал в зоне проведения спецоперации и проявил там свою смелость и сильный характер.

Некоторые чеченские государственные чиновники также поздравили Кадырова-младшего с назначением на новую должность, но о какой именно должности идет речь, не уточняется. В октябре Адам Кадыров был удостоен звания Героя Чечни. Также ему вручили орден «Дуслык», вторую по значимости государственную награду Татарстана.

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#кадыров
#чечня
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ЦАХАЛ: Армия получила доступ к тоннелям ХАМАС на севере сектора Газа
05 ноября 2023, 06:35

Фото: iStock/e-crow

Израильские военные смогли получить доступ в подземные тоннели палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Соответствующее сообщение опубликовано на странице ЦАХАЛ в социальной сети X (она же бывший Twitter).
«Военные армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа [в тоннели] в ходе оперативной деятельности на севере анклава», — сказано в сообщении.

При этом, как сообщило 5 ноября американское издание The Washington Post, ссылающееся на имеющиеся в его распоряжении снимки со спутника, ЦАХАЛ продвинулся вглубь Газы уже как минимум на четыре мили. Вследствие этого город оказался фактически отрезан от остальной части палестинского анклава.

Тоннели, построенные ХАМАС за последние пятнадцать лет, израильские военные называют «метро Газы». Благодаря созданному таким образом лабиринта, палестинские боевики могут передвигаться от точки к точке совершенно незаметно. Кроме того, в таких тоннелях хранятся ракеты и боеприпасы.

Военные эксперты ранее предупреждали, что обширный подземный лабиринт тоннелей ХАМАС может стать кошмаром для израильских солдат. Это связано с тем, что обычные очки ночного видения там не будут работать, а общение между бойцами будет сильно ограничено. Кроме того, военным ЦАХАЛа неизбежно понадобятся запасы кислорода, респираторы и маски химической защиты.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.

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#израиль
#палестина
#сектор газа
#хамас
#война
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