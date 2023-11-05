Движение ХАМАС ответило на заявление о возможном ядерном ударе Израиля по Газе

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Израильское правительство практикует терроризм против палестинского народа, о чём говорит заявление министра Израиля о возможном ядерном ударе по сектору Газа. Об этом заявил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем.
Касем выразил убеждённость в том, что подобные высказывания связаны с полной поддержкой со стороны США.
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Анастасия Чинкова