Движение ХАМАС взяло ответственность за теракт в Израиле

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Движение палестинских боевиков ХАМАС сообщило о том, что берет на себя ответственность за теракт в Иерусалиме.
Двое боевиков утром обстреляли автобусную остановку в пригороде Иерусалима на улице Вейцмана. Обстрел был произведен из американских винтовок М-16. Террористы выбрали место нападения неслучайно —это ключевой транспортный узел Иерусалима.
В результате теракта погибли три человека. Сообщалось о гибели 70-летнего мужчины,16-летней девочки.
По предварительным данным, 7 человек пострадали во время стрельбы в Иерусалиме. На месте теракта работали военные.
Ранее американские и израильские официальные лица обсуждали идею об изгнании бойцов палестинского движения ХАМАС из сектора Газа после завершения конфликта, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова чиновников США и Израиля.
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В результате теракта погибли три человека. Сообщалось о гибели 70-летнего мужчины,16-летней девочки.
По предварительным данным, 7 человек пострадали во время стрельбы в Иерусалиме. На месте теракта работали военные.
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Мария Фирсова