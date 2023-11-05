Движение «Исламский джихад» назвало условие освобождения заложников

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Палестинское движение «Исламский джихад» заявило, что освободит заложников только при достижении временного перемирия. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Группировка заявила, что готова отпустить всех гражданских заложников, но только в том случае, если будет достигнуто временное перемирие, которое сейчас обсуждается.
Отмечается, что движение «Исламский джихад» готово сохранить сотрудничество с Палестинской национальной администрацией (ПНА), независимо от каких-либо будущих раскладов.
Ранее сообщалось, что МЧС России доставит 60 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что движение «Исламский джихад» готово сохранить сотрудничество с Палестинской национальной администрацией (ПНА), независимо от каких-либо будущих раскладов.
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Анастасия Чинкова