Движение «Исламский джихад» назвало условие освобождения заложников

Ни один иностранец не прошел в субботу из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт «Рафах», сообщает РИА Новости. Несмотря на полную готовность египетских компетентных органов, никто из 730 человек, включая 105 египтян и пострадавших из Газы, не прибыл на контрольно-пропускной пункт.