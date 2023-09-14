Движение по Крымскому мосту вновь временно перекрыто

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту, не уточняя причин перекрытия.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин ранее заявлял, что повреждённая в результате теракта автомобильная часть Крымского моста откроется 15 сентября. В настоящее время уже отремонтирована сама повреждённая конструкция моста. Теперь предстоит уложить асфальт и нанести на него разметку, установить ограждения и разместить освещение.
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