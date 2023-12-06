Двое граждан России получили разрешение на выезд из сектора Газа

Журналист телевизионного канала Fox News в конгрессе Чад Перграм рассказал, что во время брифинга в Сенате США о помощи Украине и Израилю, между республиканской и демократической было много разногласий, которые создавали «раздражительную» атмосферу. Об этом корреспондент написал в социальной сети X (ранее Twitter)