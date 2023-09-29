Двое малолетних детей пострадали в ДТП с «Мерседесом» на Большой Никитской улице

Фото: Прокуратура Москвы
Две девочки 2011 и 2013 года рождения пострадали в ДТП с Mercedes на Большой Никитской улице в Москве. Такие данные предоставила прокуратура столицы.
Инцидент произошел на пересечении Никитского бульвара и Большой Никитской улице, сообщает ТАСС. В пресс-службе ГУ МВД России, в свою очередь, заявили, что в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек.
По данным SHOT, авто принадлежит 32-летнему Фариду Нурмамедову. Он рассказал, что у него стаж вождения 12 лет. Он «два раза попадал в аварию не по своей вине, а сейчас будто отключился и не понимает как так произошло». По словам Фарида, после случившегося он сразу выбежал помогать пострадавшим.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия выясняются. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние.
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По данным SHOT, авто принадлежит 32-летнему Фариду Нурмамедову. Он рассказал, что у него стаж вождения 12 лет. Он «два раза попадал в аварию не по своей вине, а сейчас будто отключился и не понимает как так произошло». По словам Фарида, после случившегося он сразу выбежал помогать пострадавшим.
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Артем Путинцев