Радио1
Главная / Новости / Политика/ Двое малолетних детей пострадали в ДТП с «Мерседесом» на Большой Никитской улице

Двое малолетних детей пострадали в ДТП с «Мерседесом» на Большой Никитской улице

29 сентября 2023, 23:24
Фото: Прокуратура Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Две девочки 2011 и 2013 года рождения пострадали в ДТП с Mercedes на Большой Никитской улице в Москве. Такие данные предоставила прокуратура столицы.
Инцидент произошел на пересечении Никитского бульвара и Большой Никитской улице, сообщает ТАСС. В пресс-службе ГУ МВД России, в свою очередь, заявили, что в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

По данным SHOT, авто принадлежит 32-летнему Фариду Нурмамедову. Он рассказал, что у него стаж вождения 12 лет. Он «два раза попадал в аварию не по своей вине, а сейчас будто отключился и не понимает как так произошло». По словам Фарида, после случившегося он сразу выбежал помогать пострадавшим.


На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия выясняются. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние.

Читайте также:

На Сахалине в страшном ДТП погибли два человека, ещё четверо госпитализированы

В Саратовской области произошло смертельное ДТП

В аварии с маршруткой в Подмосковье пострадали девять человек


#дтп
#уголовное аварии
#москва
#дети
Читайте нас в
Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана
29 сентября 2023, 20:38

Фото: istock / ffikretow

Ереван подал в Международный суд ООН в Гааге иск против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Информация об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз суда.

Армения выдвинула обвинения против Азербайджана в связи предполагаемым нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении карабахских армян. Армения просит суд принять временные меры в отношении Баку. 

«Республика Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статьи 73 регламента суда, вчера подала в суд запрос на указание временных мер, «для сохранения и защиты прав, закрепленных в международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — указано в заявлении суда, которое распространили в пятницу.
Во вторник, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Целями азербайджанской армии в Карабахе стали ВС Армении. Условием мира азербайджанская сторона назвала полный вывод из Карабаха армянских войск, а также роспуск непризнанных властей в Степанакерте. Ереван со своей стороны утверждал, что армянских подразделений в Карабахе нет, и называл происходящее агрессивными действиями Баку.

Читайте также: 

МИД: Ратификация Римского статута ухудшит отношения Армении и РФ

Пашинян заявил, что в ближайшее время в Карабахе не останется армян

В Армению из Нагорного Карабаха уже переехали 70,5 тысяч человек

#суд
#меры
#армения
#информация
#оон
Читайте нас в
В США назвали меры Украины для призыва в армию «драконовскими»
Asia Times: Зеленский использует «драконовские меры» для призыва в ВСУ
29 сентября 2023, 20:14

Фото: Сайт Кремля

Огромные потерли в рядах Вооружённых сил Украины заставляют Владимира Зелинского применять беспрецедентные меры для пополнения численности войск. Информацию сообщает интернет-издание Asia Times.
По мнению обозревателей издания, армия Украины не смогла достичь каких-то успехов на фронте, несмотря на поддержку со стороны Западных стран. Из-за потерь личного состава  Киеву снова приходится проводить мобилизацию в стране. 

«Киев прибегает к драконовским мерам, чтобы отправить на фронт достаточное число людей», — сообщается в статье.
Издание пишет, что киевский режим решил призывать в ряды военнослужащих группы населения, неподлежащих к призыву. Среди них оказались люди с инвалидностью. Кроме того, мужчинам призывного возраста запрещается покидать страну. 

Читайте также: 

ВСУ совершили покушение на главу Горловки Ивана Приходько

Российские силы пресекли попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область

Украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области

#интернет
#армия
#страны
#меры
#операции
#режим
#люди
#киев
Читайте нас в
Проект бюджета на 2024-2026 годы в первом чтении рассмотрят 26 октября
29 сентября 2023, 19:12

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин провел дополнительное заседание Совета ГД. На нем было принято решение рассмотреть проект бюджета на 2024-2026 годы в первом чтении 26 октября.
Такой срок установлен для того, чтобы иметь достаточно времени на его подготовку ко всем последующим чтениям и на внесение в него поправок, пояснил «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Алексей Макаров. В настоящее время нижней палате парламента предстоит работать с  законопроектами о федеральном бюджете, бюджетах Фонда ОМС и Социального фонда и другими законопроектами, которые являются необходимыми для исполнения федерального бюджета.

После оценки соответствия представленных материалов Бюджетному кодексу профильный комитет Госдумы вынесет на рассмотрение Совета палаты предложения по его прохождению в Государственную думу.

Читайте также:

Правительство внесло в Государственную Думу проект бюджета на 2024 — 2026 годы

Экс-министр экономики Нечаев оценил риск дефолта в России

Песков: В России нужно повышать расходы на оборону

#омс
#госдума
#бюджет
#законопроект
Читайте нас в
«Европейская правда»: Зеленский сознательно лгал союзнику и партнеру
29 сентября 2023, 18:49

Фото: istockphoto/aapsky

Генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро подтвердил, что ракета упавшая в ноябре прошлого года на польской территории и убившая двух человек, была украинской. Зеленский беззастенчиво врал, говоря о непричастности Киева к этому инциденту.
В издании «Европейская правда» опубликована статья, авторы которой недоумевают, как можно так умышленно вводить в заблуждение своего союзника и партнера. Ведь Киев решительно отрицал любую возможность того, что Украина могла быть причастной к падению ракеты. Хотя даже президент Польши Анджей Дуда высказал сомнения в том, что ракета могла быть выпущена с территории России, как это утверждал Зеленский.

Автор публикации отмечает, что киевский режим до сих пор не взял на себя ответственность за происшедшее. Такая позиция может привести к еще более серьезным последствиям для польско-украинских отношений, чем сам инцидент. Эти отношения и так в последнее время очень далеки от идеальных. Но все может стать еще хуже, если Киев продолжит цепляться за ложь, заключает автор материала.

Читайте также:

Польша подтвердила украинское происхождение ракеты, убившей двух человек

Rzeczpospolita: Упавшая в Польше в 2022 году ракета была украинской

Ракета, упавшая в 2022 году в Польше, оказалась украинской C-300

#президент
#украина
#ракета
#инцидент
#отношения
#режим
#зеленский
#киев
#польша
Читайте нас в
Стало известно, как Казахстану добиться независимости
Крупнов: Казахстан должен выбрать цивилизационное пространство
29 сентября 2023, 18:40

Фото: iStock/Rainer Puster

Казахстан должен выбрать единственный путь к своей независимости, а не пытаться угодить всем. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Он заявил в интервью Pravda.Ru, что властям Казахстана необходимо выбрать, в каком цивилизационном пространстве они будут строить свою независимость и в дальнейшем развивать страну. 

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за введение антироссийских санкций во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. А на следующий день в интервью «Казинформ» он заявил, что не планирует портить отношения с Россией и надеется на продолжение сотрудничества стран. 

Издание «Царьград» писало, то такие противоречащие друг другу заявления могут быть связаны с желанием Токаева угодить всем сторонам, чтобы оставаться в выгодном положении.

Читайте также:

Токаев: Казахстан будет следовать санкциям против РФ

Токаев: Казахстан не превратится в «анти-Россию»

Стало известно, с чем связаны противоречащие друг другу заявления Токаева о России
#казахстан
#россия
#санкции
#сотрудничество
Читайте нас в
Путин: Фидель Кастро был настоящей глыбой
Владимир Путин вспомнил о своих встречах с Фиделем Кастро
29 сентября 2023, 18:24

Фото: сайт Кремля

В своем выступлении на конференции «Россия - Латинская Америка» президент России Владимир Путин вспомнил о своих встречах с Фиделем Кастро. Российский лидер назвал команданте глыбой и добавил, что тот каждую секунду думал о людях, живущих в его стране.
В своей речи президент России вспомнил латиноамериканских героев Сальвадора Альенде, Эрнесто Че Гевару, Фиделя Кастро и назвал их беззаветными борцами за свободу, справедливость и социальное равенство. Зал встретил эти слова Путина долгими аплодисментами.

«Я считаю эти аплодисменты абсолютно уместными. Они говорят о роли тех людей, которых я сейчас назвал», — отреагировал российский президент.

Путин сказал, что помнит все свои встречи с Фиделем Кастро. Кубинский лидер постоянно думал о людях, причем не только о своих соотечественниках. Он думал обо всех жителях Латинской Америки, обо всех людях на планете. Все его сознание было  проникнуто заботой о всеобщем благе и справедливости. Он был поистине уникальной личностью и символом целой эпохи национально-освободительных движений, заключил Владимир Путин.

Читайте также:

Путин рассказал о планах российского председательства в БРИКС

Путин: РФ поддерживает стремление стран Южной Америки вступить в БРИКС

Путин и Володин обсудили конференцию с Латинской Америкой

#владимир путин
#президент
#лидер
#конференция
Читайте нас в
Путин рассказал о планах российского председательства в БРИКС
Путин: РФ поможет странам БРИКС почувствовать перспективы своего развития
29 сентября 2023, 18:17

Фото: istock /William_Potter

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия сделает все возможное во время председательства в БРИКС, чтобы государства ощущали перспективы дальнейшего развития. Заявление российский лидер сделал на международной парламентской конференции «Россия - Латинская Америка».

«К России переходит председательство в БРИКС, и мы сделаем все для того, чтобы так называемое мировое большинство чувствовало, что оно не просто большинство по числу жителей наших стран, а что оно большинство, имея в виду перспективы своего развития», - сказал он во время своего выступления.
БРИКС – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики. В августе на саммите в Йоханнесбурге объявили о решении пригласить Египет, Эфиопию, Аргентину, Саудовскую Аравию, Иран и ОАЭ стать полноправными членами союза с 1 января 2024 года.

Читайте также: 

Путин: РФ поддерживает стремление стран Южной Америки вступить в БРИКС

В Пентагоне считают, что Россия может применить ядерное оружие против НАТО

Путин и Володин обсудили конференцию с Латинской Америкой

#россия
#египет
#конференция
#иран
Читайте нас в
Путин: РФ поддерживает стремление стран Южной Америки вступить в БРИКС
29 сентября 2023, 17:49

Фото: сайт Кремля

Россия будет стремиться налаживать и упрочивать связи Южной Америки с Евразийским экономическим союзом и поддерживает желание некоторых стран региона стать частью БРИКС в качестве полноценных партнеров.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на конференции «Россия - Латинская Америка». Российский лидер подчеркнул, что РФ будет активно содействовать тому, чтобы государственные и коммерческие структуры южноамериканских стран налаживали тесные связи с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сверяли и согласовывали свои подходы по вопросам актуальным вопросам торгового сотрудничества, тарифного регулирования, стимулирования инвестиций в различные отрасли экономики, трансфера технологий.

Владимир Путин также добавил, что Россия приветствует намерение целого ряда латиноамериканских государств присоединиться к БРИКС либо в качестве полноправных членов, либо как равноправные партнеры.

Читайте также:

Путин и Володин обсудили конференцию с Латинской Америкой

Путин разрешил украинцам пересекать границу России по внутреннему паспорту

Путин провел встречу с замминистра обороны Евкуровым

#россия
#владимир путин
#президент
#лидер
#рф
Читайте нас в
В Пентагоне считают, что Россия может применить ядерное оружие против НАТО
29 сентября 2023, 17:38

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

В случае прямого военного конфликта с НАТО Россия вполне способна применить ядерное оружие на ранних стадиях. Такое мнение высказал бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Грегори Уивер в своей аналитической статье, опубликованной на сайте Североатлантического альянса.
Своим мнением о том, что в гипотетическом столкновении Россия якобы первой применит ядерное оружие автор материала тем самым обосновывает свои высказанные тут же призывы усилить ядерное сдерживание у восточных границ блока. Уивер привычно рассуждает о «российской угрозе» и «российской агрессии», приходя к выводу, что НАТО необходимо иметь ряд постоянно развернутых ядерных средств, а также альянсу требуются дополнительные тактические ядерные возможности.

В России неоднократно подчеркивали, что в НАТО нацелены на конфронтацию и сама по себе организация имеет агрессивный характер. Пресс-секретарь президента РФ отмечал, что дальнейшее расширение альянса не принесет безопасности Европе. Даже на западе порой раздаются голоса, обвиняющие Вашингтон и НАТО в нагнетании напряженности и склонности к конфронтации с Россией. Например, известный политик с Гавайев Тулси Габбард прямо обвинила президента США Джо Байдена в разжигании ядерной войны.

Читайте также:

В США заявили, что НАТО не станет отвечать на возможный удар России

В США высказались о территориальных претензиях НАТО к России

Медведев заявил о готовности России к прямому столкновению с НАТО

#сша
#россия
#оружие
#нато
#ядерное оружие
#рф
Читайте нас в
Достижения.рф