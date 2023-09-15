Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
Президент Украины Владимир Зеленский совершил грандиозную ошибку, отказавшись сесть за стол переговоров с Россией весной 2022 года. Об этом заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
По его словам, весной 2022 года стороны могли завершить конфликт на основе нейтралитета Киева, и Зеленский это знал. Однако под давлением Запада и обещаний США поставить вооружение президент Украины отказался от переговоров и в итоге оказался бессилен защитить свою страну.
Кроме того, подчеркивает профессор, Владимир Зеленский прекрасно знал об отсутствии оружия и средств для контрнаступления, но украинские военные пошли вперед и потеряли десятки тысяч человек убитыми.
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Кроме того, подчеркивает профессор, Владимир Зеленский прекрасно знал об отсутствии оружия и средств для контрнаступления, но украинские военные пошли вперед и потеряли десятки тысяч человек убитыми.
«Этот парень потерпел неудачу, чудовищную неудачу, приведшую его страну к разрушению. <...> Было совершенно ясно и предсказуемо, что этим летом США отправили Украину на кровавую бойню», — подытожил эксперт.Ранее ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X написал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заставил Зеленского отказаться от мирных переговоров с РФ.
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Артем Путинцев